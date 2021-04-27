Опра Уинфри сделала неожиданное заявление об интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Недавно Опра заявила, что откровения Меган стали для нее шоком и что она была удивлена ее откровенностью, когда та рассказывала о королевской семье.
Я была удивлена. Типа "Что? Ты собираешься рассказать все? Собираешься идти до конца?"
– передает слова Уинфри Entertainment Weekly.
В ходе интервью Меган и Гарри выразили обеспокоенность по поводу расистских настроений в королевской семье, в частности, в отношении их сына Арчи и цвета его кожи. Маркл также поделилась, что она чувствовала себя склонной к суициду, когда жила в Великобритании, и не получала необходимой ей поддержки от семьи.
Опра Уинфри добавила, что "понятия не имела, что интервью окажет насколько сильное влияние", и что его будут обсуждать по сей день.