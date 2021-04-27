Павел Глоба обещает грандиозные проблемы пяти знакам Зодиака

67-летний эксперт в области астрологии и популярный телеведущий уверил, что с 27 апреля по 4 мая пяти знакам Зодиака придется запастись терпением и позитивом, дабы пережить непростую неделю. Павел Глоба предрек нешуточные проблемы Водолеям, Скорпионам, Близнецам, Львам и Весам. Но, как говорится, предупрежден — значит, вооружен!

По мнению астролога, Водолеи в конце апреля — начале мая могут ощутить серьезные недомогания из-за проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом, а значит, настало время обратить пристальное внимание на рацион питания. Избежать неприятностей могут помочь смена обстановки и минимизация стресса. В этот непростой период Водолеям не стоит устраивать традиционные разборки с близкими людьми, потому что конфликты не принесут пользы ни одной из сторон.

А вот Скорпионам самим придется стать жертвой придирок со стороны любимого человека. Обоюдные претензии могут вызвать обострение давних конфликтов и даже привести к охлаждению чувств. В подобной ситуации представителям этого знака Зодиака останется только запастись терпением, чтобы суметь пережить непростой недельный период.

Пригодится терпение с 27 апреля по 4 мая и весьма раздражительным по своей природе Близнецам. Особенно непросто пройдут в этот период откровенные разговоры с близкими. Если есть возможность, то доверительную беседу лучше отложить на более подходящее время. Кроме того, Глоба не советует Близнецам идти на риск, иначе смелый поступок может привести к проблемам со здоровьем.

Весам астролог также предрек неделю нелегкой жизни из-за риска возникновения серьезных ссор. Единственной возможностью предотвратить неприятные последствия будет временная стратегия по избеганию конфликтов. Также Глоба не советует Весам налегать в указанный период на тренировки, ведь существует большой риск получения серьезной травмы.