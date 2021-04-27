ВСЕ ХОРОШЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ⟩ Виноват ретроградный Плутон: астрологи предсказывают рост заболевших коронавирусом, войны и катаклизмы

Энергетика самой маленькой планеты далеко не самая слабая. Да, Плутон не всегда действует открыто и напористо, но его воздействие ощутимо в любой день. 27 апреля он начнет свое обратное движение, чем спровоцирует шквал проблем в ближайшие пару недель. В состоянии ретроградности он останется вплоть до 6 октября. Его негативное воздействие будет очень сильным в начале этого пути и станет слабеть вплоть до начала октября.

Какие перемены ждут мир во время обратного движения Плутона

Плутон — планета катаклизмов. В конце весны могут происходить ураганы, землетрясения, цунами, извержения вулканов. Природа взбунтуется и пойдет против человечества, поэтому не удивляйтесь плохой погоде и магнитным бурям.

Астрологи отслеживают исторические факты. Давно известно, что в начале периода ретроградности Плутона происходит большинство войн и вооруженных конфликтов. Какие-то страны объявляют войну, какие-то выдвигают санкции, пишет dailyhoro.ru.

Учитывая, что ситуация с коронавирусом до сих не разрешена, можно ожидать появления новых трудностей. Берегите свое здоровье и старайтесь как можно реже появляться в людных местах. Во многих странах в конце апреля и первой половине мая ожидаются временное увеличение числа заболевших.

Еще ретроградный Плутон может привести к волнениям в обществе. В такие периоды многие люди будут крайне уязвимы для внушения, манипуляций. В такие периоды распространяются теории заговоров.

Какие перемены принесет Плутон каждому из нас

Многие люди станут более замкнутыми, закрытыми и негативными. 27 числа на вас может напасть уныние, грусть, тоска. Ощущение того, что все катится в пропасть, может сохраниться вплоть до конца весны. Если и вас настигнет такое состояние, постарайтесь в нем не принимать серьезных решений. Вы можете пожалеть о них в будущем.

Другая сторона ретроградности Плутона — конфликты. В то время, пока одни люди будут грустить из-за несбывшихся мечтаний и навалившихся проблем, другие будут брать свое силой, ругаться и доказывать свое превосходство. Эта гремучая смесь разрушит множество любовных, деловых и дружеских союзов.