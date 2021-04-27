ШОКИРУЮЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ! ⟩ Живущая с двумя мужчинами внучка Славы Зайцева обвиняет отца в травле деда

По всей видимости, отношения Марии с отцом Егором Зайцевым не самые лучшие — иначе зачем девушке столь нелестно отзываться о родителе? Зато Маша защищает семью Гарафутдиновых, которые в последнее время постоянно находятся рядом с модельером (их Зайцев-младший называет мошенниками, пытающимися нажиться на имени отца, — прим. «СтарХита»).
«Не смешите. Если кто травит дедушку, так это Егор! — уверенно заявляет внучка 83-летнего Вячеслава Михайловича. — Я бы хотела вылечить деда. У него проблемы с зубами. Уговариваю его лечь в больницу, но он ни в какую».
Марусz живет на Арбате в подаренной дедом квартире с обшарпанной деревянной дверью советских времен и тараканами, забегающими на огонек из пекарни, расположенной прямо под жильем Маруси.
— Она живет с дворняжкой и двумя мужчинами. Один из них когда-то работал моделью в Доме моды ее дедушки. Сама Маруся — добрая, милая девушка, несмотря на ее внешность. А вот ее друзья, мягко говоря, не от мира сего. Мы все подозреваем, что они наркоманы, — доверительно сообщила журналистам соседка Зайцевой по имени Анна.
К слову, Гарафутдиновы возмущены обвинениями Егора в свой адрес. Глава семейства уверяет, что ухаживает за больным модельером по мере возможности, в то время как родной сын не спешит принимать в его жизни какое-либо участие. «Понятно, что мы не имеем к наследству Славы никакого отношения. Просто навещаем его в усадьбе, помогаем немного с ремонтом, привозим гостинцы. Егор вообще, как я поняла, не любит всех, кто искренне заботится о его отце. На критику с его стороны реагирую негативно, потому что это ложь. И мне, как человеку бескорыстному, обидно и неприятно это слышать и читать. Почему никто не говорит о том, как мы просто тихо приезжаем и помогаем Славе?!» — сетует Галина Гарафутдинова.