И СНОВА О СЕКСЕ! ⟩ Ани Лорак раскрыла интимную причину конфликта с Константином Меладзе
Певица призналась, что продюсер делал странные намеки, рассказывает Topnews.
Певица призналась, что продюсер делал странные намеки, рассказывает Topnews.
Популярная артистка рассказала о своем браке, который в 2019 году закончился разводом, неудавшихся романах и странных отношениях с продюсером Константином Меладзе.
Во время съемок мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», где Лорак играла Оксану, она познакомилась с Константином Меладзе. Позже был дуэт с братом продюсера, Валерием Меладзе. Но тесной работы с Меладзе у Ани Лорак не получилось – в какой-то момент Константин Меладзе указал, что она самостоятельная личность, отключил телефоны, и перестал общаться.
Ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников уточнил у Лорак, мог ли у нее вспыхнуть роман с Меладзе, когда он был в семейных отношениях, но певица заявила, что получила конкретное от него предложение и не на роман.
«Это было «Добро пожаловать в шоу-бизнес!», – заметила Лорак, признавшись, что для девушек были открыты двери, но она не могла в них зайти.
В целом Ани Лорак подчеркнула, что не будет никого осуждать. Ее откровения возмутили зрителей, которые в Сети под выпуском «Судьбы человека» удивились поведению Меладзе.
«Очень достойный поступок, что не пошла на условия Меладзе», «Вот почему Вера Брежнева стала такой популярной, видимо, согласилась на личные отношения с Костей, на которые не согласилась Каролина», «Как Ани деликатно упомянула о Меладзе…. Вот так “Добро пожаловать в шоу бизнес”. Честно и смело!», «Очень деликатно, на всю страну сказала о харассменте», – пишут комментаторы.