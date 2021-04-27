И СНОВА О СЕКСЕ! ⟩ Ани Лорак раскрыла интимную причину конфликта с Константином Меладзе

На телеканале «Россия 1» показали продолжение интервью с Ани Лорак в программе «Судьба человека».

Популярная артистка рассказала о своем браке, который в 2019 году закончился разводом, неудавшихся романах и странных отношениях с продюсером Константином Меладзе.

Во время съемок мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», где Лорак играла Оксану, она познакомилась с Константином Меладзе. Позже был дуэт с братом продюсера, Валерием Меладзе. Но тесной работы с Меладзе у Ани Лорак не получилось – в какой-то момент Константин Меладзе указал, что она самостоятельная личность, отключил телефоны, и перестал общаться.

По словам Лорак, Меладзе обиделся, что она не приняла условия работы с ним, и даже запретил своим знакомым с ней общаться. Как вспомнила певица, все условия работы были «в личной плоскости». Даже ради популярности певица не захотела на них идти.

Ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников уточнил у Лорак, мог ли у нее вспыхнуть роман с Меладзе, когда он был в семейных отношениях, но певица заявила, что получила конкретное от него предложение и не на роман.

«Это было «Добро пожаловать в шоу-бизнес!», – заметила Лорак, признавшись, что для девушек были открыты двери, но она не могла в них зайти. 1

В целом Ани Лорак подчеркнула, что не будет никого осуждать. Ее откровения возмутили зрителей, которые в Сети под выпуском «Судьбы человека» удивились поведению Меладзе.