ШОК! ⟩ Без слез не взглянешь: стоимость метра набережной в Ивангороде обошлась в 12 раз дороже, чем в соседней Нарве

Российский Ивангород и эстонская Нарва когда-то были одним городом. По программе приграничного сотрудничества и там, и там провели благоустройство, но результат поразил всех.

Набережную в Ивангороде с громким названием «променад» ремонтировали одновременно с набережной Нарвы. Деньги города получили в рамках программы приграничного сотрудничества. На благоустройство скинулись Россия, Эстония и ЕС. Получилось 1 миллион и 700 тысяч евро: 90 процентов средств дал ЕС, все остальное — Нарва и Ивангород.

В итоге в Нарве отреставрировали верхнюю линию набережной и прилегающие территории площадью 4700 квадратных метров. Там появились солнечные часы, шахматные столы, тренажеры, детская площадка и клумбы, энергосберегающее освещение. А в Ивангороде за те же деньги отремонтировали всего 119 метров набережной.

Город Нарва ФОТО: Shutterstock

С нарвской стороны все есть, как задумано, несколько километров, а с российской сто метров построили, и все...

Как это объяснил глава Ивангорода Виктор Карпенко:

«Дело в том, что это было давно, без меня. Делали летний сад в Нарве за эти деньги, а у нас делали частично променад. Дело в том, что у них не так грандиозно было. А у нас двухуровневая набережная. У нас сложнее было, гораздо сложнее. Они немножко проще сделали у себя: обсыпали камушком, сделали дорожки. А у нас по-другому никак — у нас очень сложный берег, обрывистый, поэтому, наверное, это был правильный вариант...» 3

В ближайшие годы российские власти вместе с ЕС и правительствами европейских стран планируют реализовать семь совместных программ.

На новые деньги от ЕС рассчитывает и мэр Ивангорода. Его администрация уже готовит очередной проект реконструкции. В планах градоначальника получить новый грант и отремонтировать еще 500 метров той же самой набережной, пишет Zen.Yandex.ru.

Оба города небогатые, но разница между ними колоссальная. Например, в Ивангороде осенью и весной дороги развозит так, что просто не пройти. Местные говорят: граница с Евросоюзом — а без слез не взглянешь. Зимой с берега Нарвы Ивангорода не видно — не горит ни один фонарь. А вот эстонский город живет хоть и бедно, но аккуратно.

Отличие денежных вложений между Россией и странами Балтии таково, что в первой деньги в основном вкладываются в столицы и райцентры, в то время как в Прибалтике также облагораживают и малые города, для выравнивания уровня жизни.



