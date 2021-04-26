ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Алиса Аршавина с провалившимся носом впервые пришла в студию телешоу

В последнее время все чаще появляются сообщения о критическом состоянии бывшей супруги Андрея Аршавина Алисы. Женщина практически не покидает медицинские учреждения из-за аутоиммунного некроза, который изуродовал ее лицо. Недавно экс-возлюбленная спортсмена и вовсе едва не умерла: только благодаря профессионализму врачей ее удалось вывести из комы.

Именно поэтому появление Алисы в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» многих удивило. Тем более, что ранее женщина пыталась скрывать перемены, произошедшие с ее лицом. Теперь же зрители увидели, что у Аршавиной практически нет носа.

Судя по анонсу, который попал в Сеть, Алиса с трудом может передвигаться. Так, Андрею Малахову пришлось помогать женщине выйти к камерам. Сама же брюнетка уверена, что у нее есть шанс на светлое будущее. «Я могу взять себя в руки и вернуться к жизни», — подчеркнула Аршавина.

В программе Алиса расскажет, как ее жизнь разрушили Андрей Аршавин и его мама. Напомним, что родительница футболиста сейчас пытается выселить бывшую невестку из дома и обвиняет ее в хищении одного миллиона долларов. Также мама спортсмена уверена, что Алиса использовала черную магию, чтобы привлечь Андрея и удержать его рядом.

Разумеется, Аршавина отрицает все обвинения в свой адрес. Женщина намерена бороться и за жизнь, и за имущество ради благополучия своих детей.



