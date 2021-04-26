Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021: кто потеряет удачу, а кому ни в коме случае нельзя знакомиться
Астрологи отмечают, что 27 апреля заканчивается самый благоприятный период 2021 года.
Астрологи отмечают, что 27 апреля заканчивается самый благоприятный период 2021 года.
Одна из планет станет ретроградной. Речь о Плутоне — планете заговоров, конфликтов и противоречий. Назвать эту неделю простой очень сложно, но если не впускать в свою жизнь обиды и негатив, можно будет остаться на плаву.
Овен
Середина недели принесет Овнам много неурядиц во всех сферах. Их биополе может пострадать от людей и событий. В конце недели представителям данного знака стоит стать чуть более самокритичными. Овны могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но если она не будет касаться их самих, то лучше не встревать. Так можно будет сохранить нервы и время. От покупок лучше пока отказаться, особенно в период с 27 по 30 апреля. На работе и в бизнесе астрологи советуют быть внимательнее.
Телец
Чего сейчас Тельцам точно не стоит делать, так это сорить деньгами. Финансовая сфера из-за рисков может пострадать больше всего. Астрологи советуют людям данного знака следовать энергетическим законам успеха, чтобы притягивать к себе больше денег и удачи. В то время как большинство людей начнет испытывать проблемы, Тельцы могут сыграть на этом и приумножить доходы. Главное — не хитрить и не делать никому плохо напрямую своими действиями. Также не стоит упускать деталей. Мелочи будут очень важны.
В период с 26 апреля по 2 мая Близнецам необходимо отказаться от стратегии «все само как-нибудь решится, а я пока отдохну», потому что времени отдыхать нет. Важно взять свою жизнь в свои руки. Это сложное и весьма ответственное время, за которое определится многое в будущем. Спасательным кругом для людей данного Знака станет их умение находить общий язык с кем угодно. Не нужно отворачиваться от тех, кто имеет другие взгляды на жизнь.
Рак
Самая большая опасность для Раков будет исходить от внутрисемейных конфликтов и неурядиц, рассказывают эксперты сайта dailyhoro.ru. Все это может спровоцировать шквал проблем во всех сферах. В некоторых случаях возможны разводы и расставания. Это совсем не то, чего можно ожидать от начала последнего месяца весны. Трудности не должны выбивать Раков из колеи и заставлять впадать в депрессию. Пусть они станут для этих людей поводом поработать над собой и стать лучше.
Лев
Львам стоит помнить о том, что первое впечатление всегда самое важное. На этой неделе люди будут запоминать при первой встрече только самое худшее, так что не стоит давать им пищи для размышлений. Также не стоит позволять людям управлять собой. Астрологи отмечают, что в период с 26 апреля по 2 мая нельзя терять самообладание и веру в себя. Для Львов это будет равносильно потере удачи. В любовных и семейных вопросах стоит проявить осторожность, дипломатичность.
Девам звезды и планеты будут посылать различные знаки, которые будут направлять этих людей по верному пути. Важно всегда быть на шаг впереди своих конкурентов и врагов. Самое главное на этой неделе — не менять приоритеты. Важно следовать тем же принципам, что и раньше, а также не менять планы в последнюю секунду. Звезды благоволят странникам, поэтому больше всего будет везти представителям тех профессий, которые предполагают постоянные поездки, командировки, работу за рулем автомобиля.
Весы
У каждого из нас есть свои зодиакальные достоинства. На этой неделе звезды частично помогут Весам открыть их и продемонстрировать миру и самим себе. Они смогут узнать о своих скрытых талантах. Это будет очень полезным в работе и в поисках дополнительного источника дохода. Энергетика недели плохо подходит для рисков и любовных приключений. Не стоит идти на обман и флиртовать с окружающими при наличии второй половинки. Новые знакомства могут принести Весам много разочарований и проблем, так что лучше пока побыть в уединении.
Скорпион
У Скорпионов ожидается появление проблем на личном фронте и в целом в общении с людьми. Им стоит опасаться энергетических и психологических атак. Их нужно как-то блокировать. В финансовой и деловой жизни представителей данного знака ожидают внеплановые изменения. Нужно научиться подстраиваться и адаптироваться. Стоит воспринимать проблемы без нервов, без негатива. Очень опасными станут спонтанные решения. Нужно неотступно следовать планам и стараться быть учтивыми.
Стрелец
Несмотря на то что неделя в целом будет опасной и непредсказуемой, будут некоторые плюсы. Например, звезды и планеты создадут идеальные условия для гаданий. Также у Стрельцов обострится и без того мощная интуиция. В трудных ситуациях эти люди смогут очень быстро найти выход, решение непростой проблемы. Астрологи советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня, не придумывать себе новых задач и дел.
Козерог
Водолеям астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от ведения дел с самыми хитрыми Знаками Зодиака. Это может привести к большим проблемам и потере финансовых средств. Не исключено, что найдутся те, кто захочет обвести Водолеев вокруг пальца, обмануть и нажиться на их доброте, смекалке. Ближе к концу недели к Водолеям могут вернуться старые проблемы, которые не были решены в прошлом. Настало время закончить начатое и больше не возвращаться к нему. Если что-то пойдет не так, людям данного знака стоит полагаться лишь на самих себя.
Рыбы
На этой неделе может произойти множество неприятных событий. Не стоит переживать, ведь все самое плохое пройдет и не оставит следа в душе Рыб. Из практических советов астрологов стоит выделить прогулки, занятия спортом. Рыбам нужно чуть больше двигаться. На работе многие дела могут попросту не получаться. Не нужно расстраиваться по этому поводу. Чтобы дела заканчивались успехом, не нужно становиться многозадачными. Также не стоит очернять репутацию других людей для своей выгоды.