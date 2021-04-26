Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021: кто потеряет удачу, а кому ни в коме случае нельзя знакомиться

Одна из планет станет ретроградной. Речь о Плутоне — планете заговоров, конфликтов и противоречий. Назвать эту неделю простой очень сложно, но если не впускать в свою жизнь обиды и негатив, можно будет остаться на плаву.

Овен

Середина недели принесет Овнам много неурядиц во всех сферах. Их биополе может пострадать от людей и событий. В конце недели представителям данного знака стоит стать чуть более самокритичными. Овны могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но если она не будет касаться их самих, то лучше не встревать. Так можно будет сохранить нервы и время. От покупок лучше пока отказаться, особенно в период с 27 по 30 апреля. На работе и в бизнесе астрологи советуют быть внимательнее.

Телец

Чего сейчас Тельцам точно не стоит делать, так это сорить деньгами. Финансовая сфера из-за рисков может пострадать больше всего. Астрологи советуют людям данного знака следовать энергетическим законам успеха, чтобы притягивать к себе больше денег и удачи. В то время как большинство людей начнет испытывать проблемы, Тельцы могут сыграть на этом и приумножить доходы. Главное — не хитрить и не делать никому плохо напрямую своими действиями. Также не стоит упускать деталей. Мелочи будут очень важны.

Близнецы

В период с 26 апреля по 2 мая Близнецам необходимо отказаться от стратегии «все само как-нибудь решится, а я пока отдохну», потому что времени отдыхать нет. Важно взять свою жизнь в свои руки. Это сложное и весьма ответственное время, за которое определится многое в будущем. Спасательным кругом для людей данного Знака станет их умение находить общий язык с кем угодно. Не нужно отворачиваться от тех, кто имеет другие взгляды на жизнь.

Рак

Самая большая опасность для Раков будет исходить от внутрисемейных конфликтов и неурядиц, рассказывают эксперты сайта dailyhoro.ru. Все это может спровоцировать шквал проблем во всех сферах. В некоторых случаях возможны разводы и расставания. Это совсем не то, чего можно ожидать от начала последнего месяца весны. Трудности не должны выбивать Раков из колеи и заставлять впадать в депрессию. Пусть они станут для этих людей поводом поработать над собой и стать лучше.

Лев

Львам стоит помнить о том, что первое впечатление всегда самое важное. На этой неделе люди будут запоминать при первой встрече только самое худшее, так что не стоит давать им пищи для размышлений. Также не стоит позволять людям управлять собой. Астрологи отмечают, что в период с 26 апреля по 2 мая нельзя терять самообладание и веру в себя. Для Львов это будет равносильно потере удачи. В любовных и семейных вопросах стоит проявить осторожность, дипломатичность.

Дева