Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой

Игоря Николаева взяли в ансамбль к Примадонне. По словам биографа, молодой артист хотел показать знаменитости свои песни. Исполнительница по-достоинству оценила его творчество. В свое время она взяла композицию «Айсберг» в свой репертуар. Потом были и другие песни музыканта, ставшие ее хитами: «Две звезды», «Паромщик» и т.д.

Во время сотрудничества Игорь Николаев и Примадонна не избежали слухов о том, что между ними есть роман. Через некоторое время певца охватила звездная болезнь. Артист пожелал выступать один, пишет Dni.ru.

У Игоря Николаева появилась армия поклонниц. Это стало негативно отражаться на браке звезды эстрады. Вскоре исполнитель встретил Наташу Королеву (Порывай), а впоследствии и женился на ней.