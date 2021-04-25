Шурыгина даже в наркологической клинике устроила съумку в стиле 18+, показав силиконовую грудь

Диана делится не только тем, как проходит ее день, но и продолжает показывать откровенные кадры. Так, находясь под действием лекарственных препаратов, она решила обнажить грудь на камеру и задрала вверх и так короткий топ, пишет Life.ru.

При этом блогер искренне удивилась, что подписчики завалили ее вопросами о причине помещения в клинику. Она думала, что все уже догадались, каким недугом она страдает. Диана также отметила, что у нее «не жесткая больница, а частная».

«Я думала, вы понимаете, почему я лежу в больнице. Я лечусь от зависимости. Я нон-стоп сидела», - сказала Шурыгина.

Чуть позже обрадованная блогер заявила, что ее выписывают. Однако перед помещением в клинику она сообщила, что поругалась со своим бойфрендом — миллионером Денисом Ребровым, к которому прониклась симпатией, еще будучи замужем за оператором Андреем Шлягиным. Девушка отметила, что не знает, помирится ли снова со своим возлюбленным.