Фото и видео: чем закончилась сходка «быстрых и яростных» в Таллинне
В четверг на парковке Юлемисте собрались любители автомобилей. Так, около 200 машин хвастались друг перед другом своими параметрами.
В четверг на парковке Юлемисте собрались любители автомобилей. Так, около 200 машин хвастались друг перед другом своими параметрами.
Среди многих выделялась BMW шестой серии. «Эта суровая машина 89 года, бензиновый двигатель 3.5 литра. Такой второй в Эстонии не найдешь», - рассказал владелец Георг.
А еще нам повстречался Москвич 1962 года, переделанный в купе с двигателем от BMW. «Мы ее делать лет строили».
После «выставки» самые смелые отправились на гонки, однако в след за ними направилась и полиция.