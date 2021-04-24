Фото и видео: чем закончилась сходка «быстрых и яростных» в Таллинне

Среди многих выделялась BMW шестой серии. «Эта суровая машина 89 года, бензиновый двигатель 3.5 литра. Такой второй в Эстонии не найдешь», - рассказал владелец Георг.

А еще нам повстречался Москвич 1962 года, переделанный в купе с двигателем от BMW. «Мы ее делать лет строили».