Сб, 24.04.2021
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19-летнего рэпера Lil Mosey, которого судят за изнасилование, объявили в розыск. Ему грозит пожизненное

Lil Mosey ФОТО: wikipedia. org

Восходящей звезде рэпа Lil Mosey, возможно, так и не суждено покорить хип-хоп-олимп. 19-летнему парню предъявлено обвинение в изнасиловании с отягчающими обстоятельствами, за что ему грозит пожизненный срок.

На днях прошло заседание по скандальному делу, на которое рэпер не явился, за что был объявлен в розыск. Как сообщает портал TMZ, две девушки, на чьих показаниях строится обвинение, заявили, что их изнасиловал рэпер и еще один мужчина (который проходит по делу как соучастник). По их словам, девушки отправились в особняк Lil Mosey, где проходила вечеринка — встреча с артистом, передает Super.ru.

При этом, сообщается, что одна из них изначально была согласна на секс с кумиром, но отключилась после выпитого коктейля и шампанского. Когда она очнулась, на ней лежал Мози, раздвинув ее ноги и пытаясь заняться с ней сексом. Также предполагаемая жертва насилия вспоминает, что в тот момент почувствовала, что у нее уже болят мышцы ног. Затем она вновь отключилась, а когда очнулась второй раз, на ней лежал уже другой мужчина. К делу приобщены побои на теле девушки: синяки на руке, шее и внутренней стороне колена. Позже она получила сообщение от знакомых, что парни на вечеринке хвастались всем, что «проучили двух девчонок».

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