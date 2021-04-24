ВИДЕО ⟩ Смотри, как медвежата учатся лазить по деревьям в эстонских лесах
20 апреля в деревне Карину возле Ярва-Яани было замечено трое медвежат, взбирающихся на дерево.
20 апреля в деревне Карину возле Ярва-Яани было замечено трое медвежат, взбирающихся на дерево.
По словам очевидца медведицы поблизости не было.
Общество охотников Эстонии напоминает, что, хотя медведь в целом не опасен для человека, нужно проявлять осторожность. Избегайте попадания на пути между детенышами и медведицей. Медведица видит в человеке опасность для своих детенышей, и может атаковать, защищая их.
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