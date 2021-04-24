ВИДЕО ⟩ Смотри, как медвежата учатся лазить по деревьям в эстонских лесах

Общество охотников Эстонии напоминает, что, хотя медведь в целом не опасен для человека, нужно проявлять осторожность. Избегайте попадания на пути между детенышами и медведицей. Медведица видит в человеке опасность для своих детенышей, и может атаковать, защищая их.