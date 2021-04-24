Сб, 24.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Смотри, как медвежата учатся лазить по деревьям в эстонских лесах

ФОТО: Kuvatõmmis videost

20 апреля в деревне Карину возле Ярва-Яани было замечено трое медвежат, взбирающихся на дерево.

По словам очевидца медведицы поблизости не было.

Общество охотников Эстонии напоминает, что, хотя медведь в целом не опасен для человека, нужно проявлять осторожность. Избегайте попадания на пути между детенышами и медведицей. Медведица видит в человеке опасность для своих детенышей, и может атаковать, защищая их.

Смотрите видео:


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