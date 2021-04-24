Явившуюся на вручение премии Music BOX в свадебном платье Бузову опозорили спонсорским подарком

Однако ее появление на премии, а также победы сразу в двух номинациях стали поводом для очередных пересудов, пишет Topnews.ru.

Для начала Бузова спровоцировала слухи о скорой свадьбе, выйдя на красную дорожку к прессе в платье, которое сильно напоминало свадебное, причем как цветом, так и фасоном кроя. И это при том, что певица пару месяцев назад заявила о разрыве отношений с Давидом Манукяном.

Вдоволь раззадорив как представителей прессы, так и фотографов, Ольга, довольно сильно задержавшая свой выход на сцену, вышла для исполнения трех заявленных хитов и получения заветной статуэтки в более откровенном наряде.

Отметим, что композиция Бузовой «Розовые очки» стала лауреатом в номинации «Золотой хит».

После выступления Ольга, как всегда, поблагодарила свою публику, и длительное время никак не могла прекратить болтать со зрительным залом.

«Безумно приятно, что трек настолько нравится зрителям, что стал лучшим в этом году. А еще счастье, что мы наконец-то начали выходить из пандемии и посещать красивые мероприятия», – это лишь маленькая толика сказанного Бузовой.

После завершения выступления певицу ожидал очередной сюрприз, правда, уже от спонсоров премии, коими выступили … производители презервативов.

Певице как почетному призеру полагался годовой запас этой продукции. Однако для его получения Ольге было необходимо разгадать загадку про чудодейственное сексуальное средство, в которой и был зашифрован подарок.

Некоторое время размышляя Бузова наконец догадалась, что ей пытаются вручить, и резко отказалась от получения презента.

При этом, чтобы удостоверится в своей догадке, Бузова даже обратилась с прямым вопросом к ведущей премии Анне Калашниковой. Последняя пояснила, что у спонсоров проекта была такая задумка.

«Ребята, я не буду со сцены получать г***!»…. – отчеканила Ольга и покинула сцену.