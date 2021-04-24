Раскрыта личность хозяина места съемки голых девушек в Дубае

Концов, которому ранее предписывали авторство ролика с обнаженными моделями, заявил, что был лишь свидетелем происходящего. По его словам, отдыхавшие вместе с галеристом Виталием Гречиным 12 девушек зашли в его дом переодеться. «Там был еще парень — фотограф, он предложил им сняться на балконе. Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной», — рассказал мужчина.

Предприниматель добавил, что управляющий здания позвонил ему по телефону, когда на место событий приехала полиция. После досмотра помещения Концова заключили под стражу до выяснения обстоятельств случившегося.

В результате россиянина признали невиновным, в тюрьме Дубая он провел 19 дней. «У меня есть копия документа прокураторы, где указано, что в отношении меня и девушек нет оснований для возбуждения дела. Там даже нет оснований, чтобы наложить на меня штраф», — заключил он.

3 апреля в социальных сетях появились видеоролики и снимки обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы Dubai Marina — более десяти девушек позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Среди девушек были гражданки Украины, Молдавии и Белоруссии.