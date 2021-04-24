Гороскоп на 24 апреля: стабильные пары радуются обновлению чувств и наслаждаются обществом друг друга

День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те Львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Ваши решения весьма необычно, но абсолютно верны, а творческий подход к выполнению повседневных обязанностей позволяет избежать скуки достичь поразительных результатов. Финансовое положение стабильно; инвестиции, сделанные в этот день, принесут неплохие доходы.
Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании. Любимый человек может ревновать – поторопитесь убедить его в том, что для этого нет оснований.
Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты – достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.
Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга – эксперимент наверняка окажется удачным.
Осторожность в делах важна чрезвычайно: один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Финансовая ситуация нестабильна, не исключены непредвиденные расходы, потери. Не исключены поломки дорогой техники, ремонт окажется весьма дорогим. Однако впадать в панику нет причин: вас окружают дружелюбно настроенные люди, готовые в любой момент прийти на помощь.
Эмоциональный фон благоприятен, общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры. Можно обсуждать с близкими людьми планы, касающиеся общего будущего, предлагать нечто необычное и даже экстравагантное – ваши идеи будут приняты благосклонно.
Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.
Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.
С деловой точки зрения день очень хорош. Вы не только полны энергии, но и способны найти ей достойное применение – а это значит, что поставленных целей удастся достичь, а напрасных хлопот избежать. Беседы с коллегами и деловыми партнерами пройдут весьма плодотворно, вы сможете отстоять свою точку зрения, заключить сделки на выгодных условиях. Вероятно значительное улучшение финансового положения.