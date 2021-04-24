Гороскоп на 24 апреля: стабильные пары радуются обновлению чувств и наслаждаются обществом друг друга

Лев

День обещает значительные успехи и легкие победы, но достичь всех поставленных целей смогут лишь те Львы, кто готов действовать самостоятельно, вопреки советам коллег и рекомендациям руководства. Ваши решения весьма необычно, но абсолютно верны, а творческий подход к выполнению повседневных обязанностей позволяет избежать скуки достичь поразительных результатов. Финансовое положение стабильно; инвестиции, сделанные в этот день, принесут неплохие доходы.

Возможны разногласия с членами семьи, однако до ссоры дело не дойдет. Вы энергичны и уверены в себе, поэтому наверняка окажетесь в центре внимания в любой компании. Любимый человек может ревновать – поторопитесь убедить его в том, что для этого нет оснований.

Дева

Позитивные тенденции сильны, а звезды определенно на вашей стороне. Не приходится сомневаться в том, что любые цели могут быть достигнуты – достаточно лишь проявить изобретательность и настоять на своем, поскольку именно ваша точка зрения на спорные вопросы является верной. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве, можно обсуждать вопросы, касающиеся смены работы.

Активная жизненная позиция позволит вам одержать не только профессиональные, но и личные победы. Можно прекрасно отдохнуть, приняв приглашение друзей или устроив вечеринку у себя. Не отказывайтесь от новых для вас занятий, непривычного способа проведения досуга – эксперимент наверняка окажется удачным.

Весы

Осторожность в делах важна чрезвычайно: один неверный шаг может перечеркнуть все ваши достижения последнего времени. Финансовая ситуация нестабильна, не исключены непредвиденные расходы, потери. Не исключены поломки дорогой техники, ремонт окажется весьма дорогим. Однако впадать в панику нет причин: вас окружают дружелюбно настроенные люди, готовые в любой момент прийти на помощь.

Эмоциональный фон благоприятен, общение со старыми и новыми знакомыми будет вас радовать. Это удачный день для восстановления прерванных отношений, примирения после ссоры. Можно обсуждать с близкими людьми планы, касающиеся общего будущего, предлагать нечто необычное и даже экстравагантное – ваши идеи будут приняты благосклонно.

Скорпион

Семейные проблемы могут оказаться весьма серьезными, если вы вовремя не примете мер для их решения. Позволяя событиями идти своим чередом, вы лишаетесь возможности контролировать происходящее – последствия этого могут быть весьма печальными. Причиной споров с любимым человеком станет разница в планах на будущее, а также во взглядах на жизнь в целом. Реальный шанс улучшить отношения представится тем, кто готов пожертвовать своими планами ради блага близких людей.

Профессиональные же перспективы весьма хороши, да и финансовая картина очень благоприятна. Появляется возможность подняться на новую ступень карьерной лестницы и одержать верх над конкурентами, не прибегая к нечестным методам.

Стрелец