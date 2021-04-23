ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА ⟩ Ани Лорак появилась на шоу, и все были поражены тому, как она отличается от фото в Instagram
Новое видео показало, что даже звезды с идеальной внешностью не гнушаются корректировать ее при помощи различных фильтров, пишет Лайф.
Новое видео показало, что даже звезды с идеальной внешностью не гнушаются корректировать ее при помощи различных фильтров, пишет Лайф.
Популярная 42-летняя украинская певица Ани Лорак посетила программу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Там звезда сделала много признаний о личной жизни и о семье, но зрителям было не до откровений. Они были поражены внешностью певицы, которая всегда выглядела в Instagram словно королева. Однако, как оказалось, в жизни Лорак до идеала далеко.
Певица сидела на диване и рассказывала о своей нелегкой судьбе, пока камеры показывали ее со всех сторон. И эта съемка без прикрас показала опухшее лицо звезды, ее второй подбородок и все лишние килограммы. Поклонники не могли поверить в такое, ведь в соцсетях Лорак всегда была максимально стройной и подтянутой, а ее скулам и острому лицу завидовали все модели.
Такое различие фанаты пытались списать на неудачную позу, чокер на шее или прическу (пряди возле лица придавали ему объема), однако было очевидно, что певица, как и многие звезды, просто любит фотошоп.
Но не только из-за внешности были недовольны поклонники. На днях стало известно, что Лорак снова сошлась со своим бывшим мужем, с которым она прожила десять лет и воспитывала общую дочь.
Певица вернулась к бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, несмотря на то что еще два года назад, во время развода, она рассказывала про него ужасные вещи. Лорак не простила мужу измен, потому и приняла решение расстаться. А некоторое время назад певица начала намекать на отношения и зоркие фанаты заметили на ней кольцо. Но на именинах дочери Филиппа Киркорова звезда появилась с Муратом, тем самым подтвердив, что они помирились и снова вместе.