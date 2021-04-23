ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА ⟩ Ани Лорак появилась на шоу, и все были поражены тому, как она отличается от фото в Instagram

Такое различие фанаты пытались списать на неудачную позу, чокер на шее или прическу (пряди возле лица придавали ему объема), однако было очевидно, что певица, как и многие звезды, просто любит фотошоп.

Но не только из-за внешности были недовольны поклонники. На днях стало известно, что Лорак снова сошлась со своим бывшим мужем, с которым она прожила десять лет и воспитывала общую дочь.