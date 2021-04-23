КОРОНАВИРУС - ЭТО ЦВЕТОЧКИ ⟩ Предсказания Нострадамуса на 2021 год, которые шокируют даже скептиков

Кажется, в 2021 году люди позабудут об эпидемии коронавируса. Известный алхимик был уверен: именно в этом году какой-то ученый создаст новое биологическое оружие. Оно будет способно обратить обычных людей в зомби, что станет предвестником апокалипсиса.

Даже если человечество минуют нападения зомби, Нострадамус припас еще несколько пророчеств. Так, он писал: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее». Некоторые исследователи уже предсказали на основе этих слов, что планете грозит климатическая катастрофа. Помимо этого, нас могут ждать мировой голод и солнечные бури.

Но на этом «сюрпризы не заканчиваются». Среди документов алхимика были найдено следующее пророчество: «В небе виден огонь и длинный след искр». Самой популярной версией толкования является приближение астероида 2009 KF1. Космическое агентство NASA не исключает, что он может столкнуться с Землей как раз в мае этого года.