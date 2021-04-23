ПРОЩАЙ, ЛОБОДА! ⟩ Фото: Тилля Линдеманна застукали на свидании с русской блондинкой

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн неоднократно признавался в любви к России и ее культуре — он не только говорил об этом в интервью, но и записал несколько песен на русском языке. Однако, как выяснилось, что питает слабость исполнитель еще и к русским девушкам.

Не успели СМИ еще до конца обсудить роман музыканта с певицей Светланой Лободой, как Линдеманн уже оказался в компании другой славянки. Парочку застукали в одном из кафе в Москве. «Все происходило в „Кофемании“ на Лубянке. Линдеманна и сопровождавшую его блондинку, которая говорила по-русски, посадили за самый дальний столик. А на все свободные столы рядом сразу поставили таблички „Reserved“, чтобы к знаменитому гостю никто не подходил. Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже», — приводит KP.RU слова очевидца, приславшего в качестве подтверждения фото.