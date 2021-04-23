Я не ревную: жена Гальцева рассказала о жизни юмориста с молодой актрисой

ичная жизнь Юрия Гальцева редко становится предметом обсуждения широкой публики. В 2016 году ходили слухи о его романе с молодой актрисой Марией Насыровой, но сам он их тогда отвергал. Скандал быстро схлынул, и даже сведения о рождении внебрачного сына не сильно взволновали общественность. Коллеги 60-летнего Гальцева начали говорить, что тот живет на две семьи. От законной супруги он съехал и воспитывает наследника вместе с новой избранницей.

Однако жена юмориста, Ирина Ракшина, неожиданно заявила, что в курсе наличия второй женщины в жизни мужа, и ее это не смущает. Судя по всему, официально разводиться Гальцев не собирается.

«Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации. Ну, развелся Петросян ради молоденькой. Это его жизнь. Его карма», — сказала Ракшина в беседе с «Экспресс Газетой».

Коллеги юмориста считают, что отношения с ровесницей собственной дочери помогают Гальцеву не стареть душой и идут на пользу во всех смыслах.

«Рядом с бывшей ученицей Гальцев сильно омолодился, подтянулся. Любовь способна творить чудеса!» — сказал режиссер Дмитрий Панченко.

Юморист и актриса познакомились в 2010 году, когда Мария поступила в театральную академию в Санкт-Петербурге на курс к Гальцеву. В 2015-м она родила ему сына Глеба, а в 2018-м они съехались и с тех пор живут в центре города на Неве.

Мария годится Юрию в дочки ФОТО: Life.ru