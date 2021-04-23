ЖДЕМ! ⟩ Катя Лель назвала «официальную» дату вторжения инопланетян

Катя Лель известна не только, и даже не столько, как певица, запомнившаяся хитом «Муси-пуси», но и как сторонница идей связи Земли с внеземными цивилизациями. Периодически артистка предрекает планете встречу с пришельцами, которая, по ее мнению, может спасти Землю. В гостях YouTube-шоу «Алена, блин!» она рассказала, когда нас ожидает роковой визит инопланетян, и зачем он нужен.

По словам Лель, пришельцы всегда находятся рядом с ней, и она их чувствует. Видения же о прилете тарелок НЛО часто к ней приходят во сне. «Я увидела, что наша планета была вся в ярких вспышках от инопланетных кораблей. И я думала: боже, что происходит? Неужели это случилось, неужели они уже здесь?» — поделилась певица.

Во сне, по ее словам, люди были очень напуганы, а она обрадована, так как знала, что эти создания прилетели, чтобы спасти Землю. Вторжение пойдет на пользу, заверила артистка, поскольку тогда планета «самоисцелится» — то есть избавится от человечества. Известны Лель и сроки визита «спасителей». Правда, из каких источников, она умолчала.

«Официально говорят, что это будет в 2030-м году, но это будет раньше», — заявила артистка.

Совершить акт спасения прямо сейчас инопланетянам, по словам певицы, мешает внутренний запрет. Нарушить его они смогут лишь тогда, когда земляне сами попросят их о помощи, когда станут «божественными существами». Кроме того, певица выразила уверенность, что человечество — это эксперимент высших внеземных цивилизаций. И уже сейчас на планете есть множество сторонников идеи спасения Земли инопланетянами.

«Ты не представляешь, какое число людей мне каждый день пишет! Они изливают свои души, свои истории. И я им очень благодарна за это. С каждым из них происходила своя история, и они думали, что сошли с ума», — поделилась артистка.