ЧРЕВАТО! ⟩ Никогда не обедайте за компьютером, особенно дома

Целью запрета, хоть это и удивительно, было заставить людей отвлечься от работы. Согласно многим исследованиям, такая пауза просто необходима, чтобы оставаться продуктивным и не терять концентрацию. Впрочем, этим польза перерывов на обед для нашего психического и физического здоровья не ограничивается. И напротив — вред от перекусов перед экраном монитора огромен.

Опасное соседство с… холодильником

По словам клинического психолога Сэм Вон Рейке, работа из дома часто приводит к неосознанному поглощению пищи: «Мы знаем, что в любой момент можем встать и пойти на кухню, а некоторые и вовсе обустраивают себе там рабочее место. Увлеченные рабочими делами, мы не задумываемся о том, что и в каких количествах едим, мы не чувствуем вкуса продуктов. И в результате можем съесть больше, чем следовало бы, игнорируя сигналы организма о насыщении».

Пока люди в большинстве своем трудились в офисах, такой проблемы не возникало. Мы могли съесть лишь то, что приносили с собой на обед из дома или заказывали в кафе.

Пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы активно запасаться продуктами, и теперь дома у большинства из нас есть неограниченный доступ к еде и перекусам, к тому же нет нужды регулировать размер порций.

По словам нутрициолога Брук Шеллер, в результате большинство из нас потребляет больше калорий, чем «в мирное время».

Почему важно вернуться к формату «перерывов на обед»

Казалось бы, обедая перед экраном компьютера, мы совмещаем приятное с полезным: и насыщаемся, и, например, проверяем почту и отвечаем на сообщения. Однако Шеллер очень советует делать перерыв хотя бы на полчаса-час. Это позволит оставаться продуктивными во второй половине дня. Иначе есть риск рано или поздно выгореть.

Того же мнения придерживается и Сэм Вон Рейке: «Давайте мозгу возможность перезагружаться — благодаря этому вы сможете сохранять фокус внимания и оставаться креативными».

Брук Шеллер говорит и о том, что исходящий от экранов компьютеров и других гаджетов свет существенно повышает уровень гормона стресса кортизола в нашем организме (а он и так у многих зашкаливает).

Важно «выходить в люди» — хотя бы полчаса погулять, вместо того чтобы проводить обеденный перерыв, уткнувшись в смартфон

До начала пандемии многие воспринимали выход на обед с коллегами как возможность социализироваться, удовлетворить свойственную всем нам потребность в общении. Сегодня многие лишены этого, что не может не сказаться на нашем психическом состоянии.