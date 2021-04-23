Пт, 23.04.2021
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ЧРЕВАТО! ⟩ Никогда не обедайте за компьютером, особенно дома

Многие привыкли есть, работая за компьтером. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Трудоголиков обычно ужасно удивляет тот факт, что французское правительство долгие годы запрещало сотрудникам есть за рабочими столами (лишь недавно, чтобы предотвратить распространение коронавируса, этот запрет и штрафы за его нарушение были отменены), пишет psychologies.ru.

Целью запрета, хоть это и удивительно, было заставить людей отвлечься от работы. Согласно многим исследованиям, такая пауза просто необходима, чтобы оставаться продуктивным и не терять концентрацию. Впрочем, этим польза перерывов на обед для нашего психического и физического здоровья не ограничивается. И напротив — вред от перекусов перед экраном монитора огромен.

Опасное соседство с… холодильником 

По словам клинического психолога Сэм Вон Рейке, работа из дома часто приводит к неосознанному поглощению пищи: «Мы знаем, что в любой момент можем встать и пойти на кухню, а некоторые и вовсе обустраивают себе там рабочее место. Увлеченные рабочими делами, мы не задумываемся о том, что и в каких количествах едим, мы не чувствуем вкуса продуктов. И в результате можем съесть больше, чем следовало бы, игнорируя сигналы организма о насыщении».

Пока люди в большинстве своем трудились в офисах, такой проблемы не возникало. Мы могли съесть лишь то, что приносили с собой на обед из дома или заказывали в кафе.

Пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы активно запасаться продуктами, и теперь дома у большинства из нас есть неограниченный доступ к еде и перекусам, к тому же нет нужды регулировать размер порций.

По словам нутрициолога Брук Шеллер, в результате большинство из нас потребляет больше калорий, чем «в мирное время».

Почему важно вернуться к формату «перерывов на обед» 

Казалось бы, обедая перед экраном компьютера, мы совмещаем приятное с полезным: и насыщаемся, и, например, проверяем почту и отвечаем на сообщения. Однако Шеллер очень советует делать перерыв хотя бы на полчаса-час. Это позволит оставаться продуктивными во второй половине дня. Иначе есть риск рано или поздно выгореть.

Того же мнения придерживается и Сэм Вон Рейке: «Давайте мозгу возможность перезагружаться — благодаря этому вы сможете сохранять фокус внимания и оставаться креативными».

Брук Шеллер говорит и о том, что исходящий от экранов компьютеров и других гаджетов свет существенно повышает уровень гормона стресса кортизола в нашем организме (а он и так у многих зашкаливает).

Важно «выходить в люди» — хотя бы полчаса погулять, вместо того чтобы проводить обеденный перерыв, уткнувшись в смартфон

До начала пандемии многие воспринимали выход на обед с коллегами как возможность социализироваться, удовлетворить свойственную всем нам потребность в общении. Сегодня многие лишены этого, что не может не сказаться на нашем психическом состоянии.

«Большинство пытается закрыть потребность в социализации выходом в соцсети, но это далеко не то же самое, — комментирует Вон Рейке. — Чтобы снизить пагубный эффект изоляции и социальной депривации, важно «выходить в люди» — хотя бы полчаса погулять по улице, вместо того чтобы проводить обеденный перерыв, уткнувшись в смартфон или экран монитора».

Что можно сделать прямо сейчас 

Рекомендация, которую дает большинство экспертов, — планировать обеденный перерыв, от получаса до часа. Заносить его в календарь наравне с остальными делами. Это как минимум поможет более тщательно и осознанно подходить к выбору еды.

Если выйти на обед из дома возможности нет, постарайтесь все же «сменить картинку». «Если проработали все утро на кухне, в обед выйдите на балкон, если погода позволяет», — советует Шеллер. Вон Рейке рекомендует пойти еще дальше: создать за обедом особую атмосферу — например, включить музыку. Главное, чтобы обед проходил в обстановке, отличной от той, в которой вы провели утро.

Эксперты рекомендуют собирать себе обед еще утром, чтобы днем его только разогреть и не было соблазна съесть что-нибудь другое

И конечно, все эксперты советуют убрать еду — особенно быстрые и не слишком полезные перекусы — из поля зрения. Избавить себя от соблазна быстро перехватить что-нибудь на кухне. Даже в холодильнике стоит организовать хранение продуктов таким образом, чтобы на виду оказывалось самое полезное.

В разгар первой волны пандемии многие советовали «одеваться на работу» по утрам. Этот совет по-прежнему актуален. Эксперты рекомендуют собирать себе обед еще утром, чтобы днем его только разогреть и не было соблазна съесть что-нибудь другое.

Если же, попробовав следовать этим советам, вы поняли, что у вас ничего не выходит, не отчаивайтесь и не корите себя. По данным проведенного в апреле 2020 года исследования, 30% из нас в связи с мировыми событиями стали чаще отвлекаться — в том числе на еду. Так что вы не одиноки.

Выходит, французы были правы? 

Как вы наверняка знаете, во многих средиземноморских странах есть сиеста — перерыв на несколько часов в середине дня. Многие, особенно туристы, подшучивают над этой традицией. Но на деле она позволяет людям, которые ее придерживаются, оставаться максимально продуктивными после обеда.

«Многие из нас привыкли работать с понедельника по пятницу с девяти до шести и считать, что по-настоящему отдохнуть можно только на выходных и в отпуске. Однако перерыв в середине дня — это отличная возможность каждый день «перезаряжать батарейки». И ею, этой возможностью, не стоит пренебрегать», — уверена Шеллер.

Увы, в нашей культуре трудоголизм до сих пор поощряется. Однако давно пора признать, что он снижает общий уровень удовлетворенности жизнью. А значит, нам есть чему поучиться у испанцев с их сиестой и у французов, которым долгое время попросту запрещали обедать за рабочим столом.

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