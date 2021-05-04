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ВИДЕО ⟩ Откровения русской таксистки из Таллинна: чем закончилась поездка в Суурупи с пьяными парнями?
ЭКСКЛЮЗИВ!

Элина Есакова ФОТО: Pilt videost

На портале Limon продолжается цикл передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой. 

В первой серии Элина рассказыла, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости.

Во втором выпуске Элина поведала, как относятся ее близкие в выбранной профессии, о системе оценок и рейтингов мобильной платформы и о тех случаях, когда клиент уходит не заплатив.

Сегодня мы предлагаем к просмотру третью серию, из котороый вы узнаете о необычных заказах, культуре вождения на дорогах столицы, о том, на какие типы делятся таксисты и о важности чувства эмпатии в этой професии.

  • 00:20 Необычные заказы.
  • 01:50 Самые красивые места Таллинна.
  • 03:30 Культура вождения.
  • 04:16 Два типа таксистов.
  • 06:14 Позитивное отношение к работе, история из жизни.
  • 08:04 история о поездке в Суурупи с пьяными парнями.

3-я серия. Поехали!


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