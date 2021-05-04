ВИДЕО ⟩ Откровения русской таксистки из Таллинна: чем закончилась поездка в Суурупи с пьяными парнями?

В первой серии Элина рассказыла, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости.

Во втором выпуске Элина поведала, как относятся ее близкие в выбранной профессии, о системе оценок и рейтингов мобильной платформы и о тех случаях, когда клиент уходит не заплатив.

Сегодня мы предлагаем к просмотру третью серию, из котороый вы узнаете о необычных заказах, культуре вождения на дорогах столицы, о том, на какие типы делятся таксисты и о важности чувства эмпатии в этой професии.

00:20 Необычные заказы.

01:50 Самые красивые места Таллинна.

03:30 Культура вождения.

04:16 Два типа таксистов.

06:14 Позитивное отношение к работе, история из жизни.

08:04 история о поездке в Суурупи с пьяными парнями.

3-я серия. Поехали!



