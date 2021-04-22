Внешний вид дочери Мадонны в новой откровенной фотосессии вызвал споры в Сети

На первом снимке 24-летняя знаменитость возле бассейна в бюстгальтере со стразами и черных мини-шортах. На втором – в кружевных трусах, капроновых колготках в мелкий горох и черном топе без рукавов, на ногах модели туфли-лодочки на каблуках, из украшений браслеты и кольца. Волосы Лурдес распущены, а на лицо нанесен яркий макияж.

Публикация набрала больше 15 тысяч лайков. Некоторые подписчики журнала принялись критиковать внешний вид героини съемки. «Вау, пластическая хирургия! Слишком плохо. Раньше она была милой», «Сперва я подумала, что это парень», «Она похожа на трансвестита», «Мерзость», «Еще одна сестра Кардашьян», – писали они.

Другие, напротив, восхитились образом модели: «Красивая и сногсшибательная, прямо как ее мать», «Горячо», «Она всегда была очень крутой!», «Потрясающая», «Красивые снимки».

Ранее в апреле Леон Лурдес раскритиковали за небритые подмышки на фото в мини-платье. На размещенном в сети фото 24-летняя знаменитость в обнимку с 62-летней матерью. Лурдес позирует в трикотажном зеленом мини-платье без рукавов, Мадонна одета в белое платье. «Побрейся, пожалуйста», – просили ее фанаты.

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