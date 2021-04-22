Чт, 22.04.2021
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Доигралась? ⟩ ERSO не собирается продлевать контракт с протестующей на Тоомпеа Сильвией Ильвес

Сильвия Ильвес на акции протеста ФОТО: Remo Tõnismäe

ERSO или Эстонский национальный симфонический оркестр ищет виолончелиста на новый сезон, запустив публичный конкурс, и хотя ранее подчеркивалось, что оркестр не комментирует мировоззрение своих музыкантов, известно, что контракт Сильвии Ильвес не будет продлен.

По словам главного дирижера и художественного руководителя ERSO Олари Элтса, контракт Ильвес действительно подходит к концу, но причины его непродления являются юридическими.

По словам Кярта Руубеля, менеджера по имиджу и коммуникациям ERSO, они не комментируют мировоззрение своих сотрудников и по юридическим причинам не могут публиковать подробности трудовых договоров сотрудников.  

«Временные контракты традиционно обсуждаются в марте, чтобы заранее проинформировать сотрудников о решениях. Решение зависит от работы музыканта в оркестре на данный момент и будущих планов оркестра», - пояснил он.

Сильвия Ильвес являлась активной участницей протестов, проходящих на Тоомпеа против коронавирусных ограничений. Женщина неоднократно выступала с музыкальными номерами в поддержку протестующих, а также не стеснялась высказывать свое мнение, как публично, так и в социальных сетях.

Стоит напомнить, что Эстония считается демократическим государством, поддерживающим ценности Европейского союза, где действует свобода слова. Как вы считаете, справедливо ли поступил ERSO с Сильвией Ильвес? Оставляйте комментарии.

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