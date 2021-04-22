ВИДЕО ⟩ Мать 11 детей шокировала подписчиков горами вещей для ежедневной стирки

Многодетная американка рассказывает на своем канале в TikTok о жизни многодетной семьи в Америке. Одним из самых популярных роликов в аккаунте ourlargefamilylife стало видео, в котором Бритни Черч рассказывает о том, сколько вещей ей приходится ежедневно стирать, гладить и складывать.

«Вы все еще жалуетесь на то, что вам приходится много стирать? Стирка одежды и белья для вас и членов вашей семьи занимает слишком много времени? А как вам такие промышленные объемы?» – спрашивает у своих подписчиков Бритни.

За первые пять дней этот ролик посмотрели около 1 млн человек.