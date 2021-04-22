ВИДЕО ⟩ Мать 11 детей шокировала подписчиков горами вещей для ежедневной стирки
Бритни Черч живет с мужем и 11 детьми в Арканзас-сити (США), пишет Topnews.
Бритни Черч живет с мужем и 11 детьми в Арканзас-сити (США), пишет Topnews.
«Вы все еще жалуетесь на то, что вам приходится много стирать? Стирка одежды и белья для вас и членов вашей семьи занимает слишком много времени? А как вам такие промышленные объемы?» – спрашивает у своих подписчиков Бритни.
За первые пять дней этот ролик посмотрели около 1 млн человек.
Пользователи соцсетей сочувствуют Бритни и обещают больше не жаловаться «свою тяжелую жизнь и бездну домашних дел».