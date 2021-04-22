КОНФЛИКТ СВЕТСКИХ ДАМ ⟩ Виктория Боня о Ксении Собчак: она знает, что я ее урою

Карьерный путь Виктории Бони и Ксении Собчак начинался в одном месте — на проекте «Дом-2». Со временем Ксения стала серьезным журналистом, а Виктория переехала жить в Европу. Сейчас у женщин нет почти ничего общего. Как призналась Боня, иногда она все-таки может пообщаться с блондинкой.

«Недавно Ксения меня разблокировала в Instagram. Я написала, спросила, с чего бы это? А она сказала, что не блокировала, что это глюк. Собчак никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной может, только под ковром. Потому что она понимает, что я урою ее. Она прекрасно это понимает и чувствует», — уверена Боня.

С еще одной бывшей оппоненткой Аленой Водонаевой Виктория давно помирилась. Сейчас женщины хорошо общаются и часто обмениваются комментариями в соцсетях. В интервью для YouTube-канала YesNoYes телеведущая призналась, что всегда уважала Водонаеву за честность.

«Мы с Аленой говорили то, что думаем друг о друге прямо в глаза. Она не бегала где-то там, не шепталась обо мне. Она все всегда говорила открыто», — поделилась Виктория.