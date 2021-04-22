Василиса Володина назвала пять знаков Зодиака, жизнь которых резко изменится в мае

46-летняя астролог и телеведущая Василиса Володина озвучила любопытный прогноз на май 2021 года. Как выяснилось, сразу нескольким знакам зодиака последний месяц весны принесет перемены, которые можно назвать стремительными, сообщает Okulys . Так каким 5 знакам стоит готовиться к тому, что их судьба неожиданно преподнесет самые настоящие сюрпризы?

На протяжении всего мая Овнам будут сопутствовать успех и удача. Лучше всего, если представители этого знака перестанут летать в облаках, сосредоточившись на достижении своей желанной цели. По словам Володиной, разительные перемены произойдут с Овнами именно в самом начале мая и станут для них судьбоносными.

Чтобы май не преподнес неприятных сюрпризов, Близнецам необходимо отказаться от совершения необдуманных поступков. В целом же самый теплый месяц весны станет благоприятным временем для всех родившихся под этим «воздушным» знаком: позитивные перемены наступят практически во всех сферах жизни Близнецов.

Для Львов май - отличное время для смены работы, новых увлечений и прочих приятных авантюр. Как считает астролог, даже если что-то в итоге пойдет не так, Львы всегда смогут обратиться к своим близким, которые обязательно окажут им всю необходимую поддержку.

А вот Весам грядущий май поставит ультиматум, поэтому им в скором времени предстоит сделать сложный выбор. Дело в том, что звезды готовы помочь этому знаку Зодиака, но только в одной из сфер. Весы должны будут сказать «да» в ущерб карьере или семье. Василиса Володина настоятельно рекомендует тщательным образом обдумать это непростое решение.

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