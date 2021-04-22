Василиса Володина назвала пять знаков Зодиака, жизнь которых резко изменится в мае
Известный астролог предрекла нескольким представителям астрологического круга особый май, пишет eg.ru.
Известный астролог предрекла нескольким представителям астрологического круга особый май, пишет eg.ru.
На протяжении всего мая Овнам будут сопутствовать успех и удача. Лучше всего, если представители этого знака перестанут летать в облаках, сосредоточившись на достижении своей желанной цели. По словам Володиной, разительные перемены произойдут с Овнами именно в самом начале мая и станут для них судьбоносными.
Чтобы май не преподнес неприятных сюрпризов, Близнецам необходимо отказаться от совершения необдуманных поступков. В целом же самый теплый месяц весны станет благоприятным временем для всех родившихся под этим «воздушным» знаком: позитивные перемены наступят практически во всех сферах жизни Близнецов.
Для Львов май - отличное время для смены работы, новых увлечений и прочих приятных авантюр. Как считает астролог, даже если что-то в итоге пойдет не так, Львы всегда смогут обратиться к своим близким, которые обязательно окажут им всю необходимую поддержку.
А вот Весам грядущий май поставит ультиматум, поэтому им в скором времени предстоит сделать сложный выбор. Дело в том, что звезды готовы помочь этому знаку Зодиака, но только в одной из сфер. Весы должны будут сказать «да» в ущерб карьере или семье. Василиса Володина настоятельно рекомендует тщательным образом обдумать это непростое решение.
А вот Козероги сумеют наконец-то собрать дивиденды, которые появились благодаря трудолюбию и практичности этого земного знака. По большей части май принесет Козерогам приятные бонусы в виде большой зарплаты или заметного скачка по карьерной