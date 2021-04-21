Скончалась популярная эстонская певица Леа Дали Лион
В среду, 21 апреля, в возрасте 47 лет скончалась эстонская певица Леа Дали Лион.
В среду, 21 апреля, в возрасте 47 лет скончалась эстонская певица Леа Дали Лион.
Ранее Леа Дали Лион была известна как Леа Лийтма. Она входила в состав основанного в 1998 году ансамбля Blacky, последние годы выступала сольно, пишет Rus.err.ee.
В 2015 году выпустила книгу "Нарисуй свет. Это новое начало всего" (Joonista valgus. See on kõige uue algus), в которой рассказывала о своей борьбе с раком.