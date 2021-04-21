Раскрыты подробности смерти актера из «Глухаря»

Несколько дней назад его соседи в доме на проспекте Вернадского почувствовали неприятный запах. Один из них позвонил в коммунальную службу, решив, что в подъезде воняет водопровод, пишет Lenta.ru.

В итоге заявление в полицию написал крестник Артамонова Николай Сирин, который не мог дозвониться до родственника. Когда дверь в квартиру актера вскрыли, его тело находилось на кресле. Поблизости не было каких-либо препаратов или алкоголя. Уточняется, что ранее артист не жаловался на здоровье. Он мог скончаться из-за «погодных скачков давления», пишет издание.

О смерти актера стало известно ранее в среду. Он умер в возрасте 62 лет.