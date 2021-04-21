Раскрыты подробности смерти актера из «Глухаря»
Раскрыты подробности смерти актера из сериала «Глухарь» Алексея Артамонова. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
Раскрыты подробности смерти актера из сериала «Глухарь» Алексея Артамонова. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».
Несколько дней назад его соседи в доме на проспекте Вернадского почувствовали неприятный запах. Один из них позвонил в коммунальную службу, решив, что в подъезде воняет водопровод, пишет Lenta.ru.
В итоге заявление в полицию написал крестник Артамонова Николай Сирин, который не мог дозвониться до родственника. Когда дверь в квартиру актера вскрыли, его тело находилось на кресле. Поблизости не было каких-либо препаратов или алкоголя. Уточняется, что ранее артист не жаловался на здоровье. Он мог скончаться из-за «погодных скачков давления», пишет издание.
О смерти актера стало известно ранее в среду. Он умер в возрасте 62 лет.
Алексей Артамонов родился 29 марта 1959 года в Москве. В 1980-м он окончил Школу-студию МХАТ. После выпуска и до 1995 года служил в Центральном академическом театре Советской Армии. За время работы в учреждении Артамонов исполнил более 30 больших и маленьких ролей. Артист также известен широкой аудитории по таким телесериалам, как «Глухарь», «Час Волкова», «Тест на беременность» и «Группа счастья».