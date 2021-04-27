ВИДЕО ⟩ Таксист и психолог Элина из Таллинна: возможно ли договориться с пьяным клиентом?

В первой серии Элина рассказала, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую серию, в которой Элина расскажет, как относятся ее близкие в выбранной ею профессии, о системе оценок и рейтингов мобильной платформы и о тех случаях, когда клиент уходит, не заплатив. В этой серии вы снова услышите непридуманные истории из жизни столичного таксиста.

Хотя работа в такси для Элины не является основной, ее опыта хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось три выпуска.

00:18 Как относятся близкие?

01:16 Как обеспечить свою безопасность?

02:22 Рейтинги в приложении, неуплата.

03:50 Проблемы с пьяными пассажирами, пиво в салоне.

05:04 Влияние коронавируса.

07:01 Советы со стороны пассажиров.

2-я серия. Поехали!

Продолжение смотрите на портале Limon ровно через неделю!



