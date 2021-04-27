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ВИДЕО ⟩ Таксист и психолог Элина из Таллинна: возможно ли договориться с пьяным клиентом?
ЭКСКЛЮЗИВ!

Элина Есакова. ФОТО: Pilt videost

На портале Limon продолжается цикл передач о жизни и работе таксиста, психолога и просто жизнерадостного человека Элины Есаковой. 

В первой серии Элина рассказала, как давно и почему решила начать работать в такси, не боится ли работать по ночам и как готова себя защитить при необходимости.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую серию, в которой Элина расскажет, как относятся ее близкие в выбранной ею профессии, о системе оценок и рейтингов мобильной платформы и о тех случаях, когда клиент уходит, не заплатив. В этой серии вы снова услышите непридуманные истории из жизни столичного таксиста.

Хотя работа в такси для Элины не является основной, ее опыта хватило для того, чтобы из нашей беседы получилось три выпуска.

  • 00:18 Как относятся близкие?
  • 01:16 Как обеспечить свою безопасность?
  • 02:22 Рейтинги в приложении, неуплата.
  • 03:50 Проблемы с пьяными пассажирами, пиво в салоне.
  • 05:04 Влияние коронавируса.
  • 07:01 Советы со стороны пассажиров.

2-я серия. Поехали!

Продолжение смотрите на портале Limon ровно через неделю!


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