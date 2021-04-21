Ср, 21.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Койта Тооме уличили в плагиате: «Грустно видеть копирование творческих проектов»

Скриншоты музыкальных клипов. Коллаж Elu24. ФОТО: Youtube/Koit Toome, Julia Stone

Читатель Elu24 заметил сходство двух известных музыкальных клипов. Одним из них оказался "We Could Have Been Beautiful" Койта Тооме, с которым певец также стремился попасть на Евровидение. Представляете, чем бы это могло обернуться?

Клип на песню Койта Тооме "We Could Have Been Beautiful" напомнил музыкальное видео одного из известных американских певцов. Женщина также танцует в видеоклипе на песню Джулии Стоун "Dance" отметил читатель. «Очень грустно видеть копирование творческих проектов», - добавил он.

«В обоих видеороликах изображены танцующие женщины пожилого возраста в одинаковой одежде и обстановке», - сказал читатель. В клипе у Джулии Стоун также представлена ​​известная американская актриса Сьюзан Сарандон, которая удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

Музыкальное видео американцкой певицы было выпущено 29 октября 2020 года. Видео Койта Тооме однако было опубликовано 5 декабря 2020 года. Режиссером клипа Койта Тооме стала Марта Ваарик, а режиссером клипа Джулии Стоун - Джулия Хилл.

Свой глаз - алмаз! Дорогой читатель, оставляй комментарий, если ты тоже заметил какие-нибудь сходства.

Смотрите видео ниже!

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