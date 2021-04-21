ВИДЕО ⟩ Койта Тооме уличили в плагиате: «Грустно видеть копирование творческих проектов»

Клип на песню Койта Тооме "We Could Have Been Beautiful" напомнил музыкальное видео одного из известных американских певцов. Женщина также танцует в видеоклипе на песню Джулии Стоун "Dance" отметил читатель. «Очень грустно видеть копирование творческих проектов», - добавил он.

«В обоих видеороликах изображены танцующие женщины пожилого возраста в одинаковой одежде и обстановке», - сказал читатель. В клипе у Джулии Стоун также представлена ​​известная американская актриса Сьюзан Сарандон, которая удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль.

Музыкальное видео американцкой певицы было выпущено 29 октября 2020 года. Видео Койта Тооме однако было опубликовано 5 декабря 2020 года. Режиссером клипа Койта Тооме стала Марта Ваарик, а режиссером клипа Джулии Стоун - Джулия Хилл.

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