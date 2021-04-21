ВИДЕО ⟩ Койта Тооме уличили в плагиате: «Грустно видеть копирование творческих проектов»

Клип на песню Койта Тооме "We Could Have Been Beautiful" напомнил музыкальное видео одного из известных американских певцов. Женщина также танцует в видеоклипе на песню Джулии Стоун "Dance" отметил читатель. «Очень грустно видеть копирование творческих проектов», - добавил он.
«В обоих видеороликах изображены танцующие женщины пожилого возраста в одинаковой одежде и обстановке», - сказал читатель. В клипе у Джулии Стоун также представлена известная американская актриса Сьюзан Сарандон, которая удостоилась премии «Оскар» за лучшую женскую роль.
Музыкальное видео американцкой певицы было выпущено 29 октября 2020 года. Видео Койта Тооме однако было опубликовано 5 декабря 2020 года. Режиссером клипа Койта Тооме стала Марта Ваарик, а режиссером клипа Джулии Стоун - Джулия Хилл.
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