ВАС ТОЖЕ? ⟩ Фотография времен СССР смутила пользователей Сети

В аккаунте «Исторические фото» в Twitter опубликовали снимок, который, судя по описанию, был сделан в советские времена. Однако пользователям кадр показался сомнительным.

На фотографии запечатлен стол, на котором стоит банка с помидорами, две тарелки с картофельным пюре и котлетами и стаканы с компотом. «Магнитола, котлеты и компот. Пригласил девушку культурно провести вечер», — сказано в подписи.

ФОТО: twitter

В комментариях посчитали, что снимок не мог быть сделан в советское время. Пользователей удивило, как «по-ресторанному» порезаны ломтики хлеба: «Хлеб так не нарезали, новодел».

Других смутило, что на такой ужин вряд ли в те времена кто-то бы позвал девушку: «Ну уж больно примитивно. Я и не видел, чтобы к такому столу в СССР девушек приглашали. С дороги проголодавшегося накормить, такой вариант могу допустить. Но девушку в гости?»

Кроме того, в комментариях заметили, что на заднем фоне не магнитола, а радиола.

Что думаете вы?



