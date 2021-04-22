Гороскоп на 22 апреля для всех знаков Зодиака

Овен

День символизирует борьбу с темными силами, концентрацию энергии. Он способствует преодолению козней противников, защите своих интересов. Многие почувствуют неудовлетворенность собой. Этот день может проверить Овнов на устойчивость и расположит их к переосмыслению своей жизни.

Телец

Психологический климат в семье будет полностью зависеть от Тельца. Это налагает на него особую ответственность. Контролируйте свои слова и поступки. Многим представителям данного знака этот день принесет кратковременное блаженство, которое затем сменится глубоким разочарованием.

Близнецы

Сегодня вероятны неожиданное известие или проблема, связанные с невыполненными обязательствами или обещаниями. События могут развиваться не совсем так, как вы планировали. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть вами. Вы преодолеете негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел. Требуются осторожность и взвешенность в общении.

Рак

Благоприятный день, открывающий новые перспективы, корректировки намеченных планов. Не отказывайтесь от участия друзей, влиятельных лиц, покровителей. Их помощь будет кстати. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, связанные с близкими людьми. Их болезнь может приобрести затяжной характер.

Лев

Посвятите этот день всему, что возвышает дух. В высшей степени благоприятное время для начала благотворительных дел, зачатия. Ребенок, зачатый сегодня, может быть незаурядной личностью, обладать крепким здоровьем и нравственной чистотой.

Дева

Напряженный день, связан с травлей, преследованием, столкновением с агрессией. Избегайте темноты, новых знакомств и шумных компаний. Сторонитесь всего, что может привлечь темные силы. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы.

Весы

Этот день может показаться нелегким. Не концентрируйтесь на своих проблемах. Обратите внимание на окружающих вас людей – возможно, увлекшись своими идеями и стремлением к материальному благополучию, вы сейчас упускаете возможность упрочить отношения с ними. Постарайтесь найти компромисс – и все уладится.

Скорпион

Вероятно, намеченные планы претерпят изменения. Ситуация будет складываться совсем не так, как предполагалось. Не исключены потери, утраты, случайная травма или болезнь, которые могут помешать выполнению намеченных дел. Сегодня будьте предельно осторожны во всех отношениях.

Стрелец

Звезды рекомендуют проявить в делах внимание и осмотрительность. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений. Остерегайтесь постороннего влияния.

Козерог

Лучше не проявлять амбиций. Ваши сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены по достоинству. Вечером возможны приятные события и известия. Нежелательно принимать лекарства, алкогольные напитки. Сны следует истолковывать наоборот.

Водолей

Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменован весь день. Они могут быть связаны с детьми, творчеством, личным успехом. Рекомендуется сегодня начинать реализацию своих планов.

Рыбы