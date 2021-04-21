Ср, 21.04.2021
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СМОТРИ ⟩ Эстонскую топ-лыжницу не узнать на страницах модного журнала

Келли Сильдару была избрана молодым спортсменом года пятый раз подряд. ФОТО: Erlend Štaub Ja Karli Saul/Eok

Талантливая лыжница Келли Сильдару не только разбирается в спорте, но и пробует себя в качестве модели. Келли поделилась красивой фотографией в Instagram, сделанной во время фотосессии эстонского женского журнала Mood.

«Я всегда люблю подобные съемки. У меня чувство, что фиолетовый станет моим любимым цветом этой весной и летом», - написала Келли Сильдару в Instagram.

На лыжнице ярко-оранжевый макияж и она одета в кофту цвета лаванды, а на ее шее пестрый шарф. So fashionable!

Секция комментарий под фото спортсменки быстро оживилась и многие стали оставлять ей положительные отзывы. «Пролистывая ленту, я даже не узнал тебя. Красивое фото!» - отметил один из подписчиков Келли. «Вау, это ты?» - спросил другой. Кажется, очень многие не узнали красивую спортсменку с первого взгляда.

Смотрите потрясающее фото ниже!
А также берите на заметку, какие цвета будут трендовыми весной и летом 2021 года! 

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