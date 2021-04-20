Веру Брежневу задержали в испанском аэропорту

Инцидент произошел во время съемок нового выпуска шоу «Орел и решка», прошедших в Барселоне. Вместе с ней участие в программе приняла Верка Сердючка.

Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр! – поделилась артистка в своем Instagram, не уточнив причину задержания.

При этом Брежнева отметила, что это путешествие стало одним из самых запоминающихся, даже несмотря на недосып, голод и сильную усталость. Она добавила, что получила от проекта самые прекрасные эмоции.

Ранее Брежнева сообщила о желании родить ребенка от своего супруга композитора и поэта-песенника Константина Меладзе. По словам 39-летней артистки, для этого она стала еще более тщательно следить за здоровьем и заниматься спортом.



