Вт, 20.04.2021
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Экстрасенс Мэрилин Керро о пандемии и неожиданном развитии болезни: конец этого ужаса вероятно наступит лишь в 2023

Мэрилин Керро ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Мэрилин Керро опубликовала на своем канале еще одно видео, в котором больше рассказывает о том, как долго обществу еще предстоит терпеть пандемию.  По словам ведьмы, мы не сможем избежать этой болезни в ближайшем будущем, наступающие волны будут продолжаться, а задышать легче мы сможем только через 1,5 года.

Экстрасенс Мэрилин Керро каждую неделю делится прогнозами на разные темы на своем канале YouTube.  На этот раз женщина вновь затронула коронавирус как одну из тем, что будет тревожить всех в ближайшие месяцы, но которая обязательно должна быть под контролем через три года. «К концу третьей волны у нас будет все хорошо. Приближается какая-то новая беда, но не такая сильная», - предостерегает ведьма.

«В следующий год болезнь может еще сильнее затронуть нас всех, а законы еще больше будут ужесточаться. Дело в том, что многие просто потеряют работу и жилье», - говорит Керро, недоумевая, ведь к тому времени значительная часть населения должна уже пройти вакцинацию.

«Будет новая волна. Но конец 2023 года предвиделся хорошим. Мы еще не достигли пика». По словам Керро идет некоторая информация о вакцинах, возможно, что на производителя вакцины подадут в суд.

Поскольку вирус не исчезнет в ближайшее время, вы можете подумать, что путешествия - это скорее второстепенные планы для людей, но это не так.  «Я не вижу, чтобы туризм оставался без внимания», - говорит ведьма, добавляя, что многие за него, и многие против.

Карты показывают, что ношение масок также уменьшится. «У меня есть сильное предчувствие, что все больше и больше стран начнет отказываться от масок. Некоторые карты указывают на то, что нужно отказываться от них», - предполагает Мэрилин, говоря, что этими странами могут быть Норвегия или Швеция.

«Важный глава государства умрет от короны», - прогнозирует Керро, добавляя, что глава государства является скептиком этой болезни.

«В 2023 году мы сможем жить более-менее нормально», - уверенно говорит ведьма.

К сожалению, коронавирус - это не все, что видит Керро. На картах все еще видны некоторые болезни, вызывающие беспокойство, но не такие масшатные, как Covid-19. «Что-то старое вернется в новой шестерке», - говорит она, подозревая, что это ветряная оспа. Хотя до сих пор ветряная оспа была более опасной для детей, то в будущем людям может потребоваться вакцина от этой болезни.

Полное видео Мэрилин Керро смотрите ЗДЕСЬ!


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