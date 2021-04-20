Экстрасенс Мэрилин Керро о пандемии и неожиданном развитии болезни: конец этого ужаса вероятно наступит лишь в 2023

Экстрасенс Мэрилин Керро каждую неделю делится прогнозами на разные темы на своем канале YouTube. На этот раз женщина вновь затронула коронавирус как одну из тем, что будет тревожить всех в ближайшие месяцы, но которая обязательно должна быть под контролем через три года. «К концу третьей волны у нас будет все хорошо. Приближается какая-то новая беда, но не такая сильная», - предостерегает ведьма.

«В следующий год болезнь может еще сильнее затронуть нас всех, а законы еще больше будут ужесточаться. Дело в том, что многие просто потеряют работу и жилье», - говорит Керро, недоумевая, ведь к тому времени значительная часть населения должна уже пройти вакцинацию.

«Будет новая волна. Но конец 2023 года предвиделся хорошим. Мы еще не достигли пика». По словам Керро идет некоторая информация о вакцинах, возможно, что на производителя вакцины подадут в суд.

Поскольку вирус не исчезнет в ближайшее время, вы можете подумать, что путешествия - это скорее второстепенные планы для людей, но это не так. «Я не вижу, чтобы туризм оставался без внимания», - говорит ведьма, добавляя, что многие за него, и многие против.

Карты показывают, что ношение масок также уменьшится. «У меня есть сильное предчувствие, что все больше и больше стран начнет отказываться от масок. Некоторые карты указывают на то, что нужно отказываться от них», - предполагает Мэрилин, говоря, что этими странами могут быть Норвегия или Швеция.

«Важный глава государства умрет от короны», - прогнозирует Керро, добавляя, что глава государства является скептиком этой болезни.

«В 2023 году мы сможем жить более-менее нормально», - уверенно говорит ведьма.

К сожалению, коронавирус - это не все, что видит Керро. На картах все еще видны некоторые болезни, вызывающие беспокойство, но не такие масшатные, как Covid-19. «Что-то старое вернется в новой шестерке», - говорит она, подозревая, что это ветряная оспа. Хотя до сих пор ветряная оспа была более опасной для детей, то в будущем людям может потребоваться вакцина от этой болезни.

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