Василиса Володина дала совет, куда направить усилия с 19 апреля по 4 мая

Понедельник 19 апреля — знаменательный день. Планета Меркурий переходит в знак Тельца, и все жизненные приоритеты меняются на диаметрально противоположные. На чем сосредоточить усилия в особый период, который продлится до 4 мая, рассказала знаменитый астролог Василиса Володина.

Пан или пропал?

Эксперт отметила, что в ближайшие две недели никаких решительных шагов предпринимать не стоит. Касается это заключения договоров, контрактов и иных серьезных мероприятий. Во-первых, потому что сознание не захочет работать «на полную»; во-вторых, окружающие будут не в силах концентрироваться на серьезных проблемах и могут вас подвести.

«В это время стоит четко аргументировать свою мысль, если хотите заинтересовать собеседника. Но не стоит проталкивать новые идеи», — отмечает Володина.

Астролог советует больше времени уделять бытовым задачам и избегать занудных разговоров. Например, можно провести инвентаризацию и подсчитать расходы и доходы.

В период с 19 апреля по 4 мая важно посещать так называемые места силы — те заведения, дома или природные уголки, в которых человек ощущает себя в полной безопасности.

«Не стоит менять привычный ритм жизни и слишком тормозить. Включайте сообразительность!» — предупреждает Василиса Володина.

Эксперт предостерегла от конфликтов на почве недопонимания — переубедить кого-либо будет очень сложно. Напомнила Володина и о том, что не все в этой жизни измеряется деньгами. Пока Меркурий в Тельце — нужно наслаждаться житейскими радостями.



