Какие неприятности ждут нас в мае: прогноз по всем знакам Зодиака от Павла Глобы

Российский астролог и телеведущий Павел Глоба дал неутешительный прогноз на май 2021 года для всех знаков Зодиака. Эксперт, известный своими точными предсказаниями, предупредил о предстоящих трудностях, с которыми могут столкнуться все 12 представителей астрологического круга в последний месяц весны. Даже несмотря на то, что Металлический Бык в этом году в целом благоволит ко Львам, Козерогам и Рыбам, этим знакам также не стоит забывать об осторожности, пишет Kleo.

Овнам, Тельцам и Козерогам май не принесет крупных неприятностей или финансовых потерь. Но даже несмотря на вполне нейтральный прогноз, представителям этих знаков стоит обратить внимание на состояние собственного здоровья. Особенно неприятно для них может пройти «встреча» с различными респираторными заболеваниями.

А вот Ракам, Рыбам и Скорпионам в мае необходимо помнить о других недугах. Наибольшую опасность для представителей водной стихии будут представлять заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), глаз, зубов и полости рта (кариес, гингивит, стоматит и др.) Кроме того, родившимся под этими знаками зодиака лучше не пытаться сделать экстремальные селфи и не заниматься высотными работами из-за высокого риска оказаться на земле раньше времени.

Львам и Стрельцам последний месяц весны устроит нешуточное испытание в виде систематической нервотрепки. Павел Глоба советует всеми возможными способами пытаться избегать ссор на рабочем месте и дома, иначе они способны привести к сильному стрессу. Что же касается Львов, то этих ребят можно назвать скандалистами грядущего мая, они сумеют поругаться с близкими из-за работы.

Девам астролог настоятельно рекомендует не играть с огнем. Этим представителям астрологического круга стоит воздержаться от запуска фейерверков, розжига костров и любимого барбекю. Глоба напоминает о высоком риске получить ожоги, а значит, «общение» с огнем лучше перенести на более благоприятное время.

Близнецам, Весам и Водолеям придется изрядно попотеть, чтобы сохранить здоровыми свои легкие и бронхи. Именно дыхательная система может сделать эти знаки зодиака уязвимыми по отношению к ряду серьезных недугов.



