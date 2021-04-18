В платье-пальто и жемчугах из личной коллекции королевы: образ Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа

39-летняя Кейт Миддлтон предстала в черном платье-пальто Roland Mouret стоимостью 1605 фунтов стерлингов (около 166 тысяч рублей). Прежде наряд она надевала в 2018-м на Фестиваль памяти Королевского британского легиона. Образ герцогини Кембриджской дополнили шляпка с сетчатой вуалью от Philip Treacy, колготки темного оттенка и высокие каблуки, пишет Starhit.ru.
Также на мероприятие супруга принца Уильяма надела ожерелье, подаренное Елизавете II японским правительством. Колье состоит из четырех нитей жемчуга с изогнутой ромбовидной застежкой по центру. В 1982 году принцесса Диана появилась в этом украшении на государственном банкете.
К ожерелью Миддлтон добавила жемчужные серьги-капли с бриллиантовыми вставками, которые в 1947 году королеве и принцу Филиппу подарил правитель Бахрейна.
Напомним, принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. Он скончался в возрасте 99 лет, не дожив до столетнего юбилея всего два месяца. Перед смертью муж Елизаветы II сказал, что не хочет ложиться в больницу, а планирует провести последние минуты дома.
«Герцог мечтал мирно умереть. Мы знали, что он всегда хотел умереть в собственной постели, а не в больничной палате. Филипп не хотел суеты. Он хотел делать все по-своему до конца… Он провел около четырех недель в больнице, пытаясь добраться домой. Они прооперировали его, чтобы дать немного времени. Хотя бы для того, чтобы он дожил до юбилея. Но на самом деле это его не волновало», — делился подробностями инсайдер.