В платье-пальто и жемчугах из личной коллекции королевы: образ Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа

39-летняя Кейт Миддлтон предстала в черном платье-пальто Roland Mouret стоимостью 1605 фунтов стерлингов (около 166 тысяч рублей). Прежде наряд она надевала в 2018-м на Фестиваль памяти Королевского британского легиона. Образ герцогини Кембриджской дополнили шляпка с сетчатой вуалью от Philip Treacy, колготки темного оттенка и высокие каблуки, пишет Starhit.ru.

Также на мероприятие супруга принца Уильяма надела ожерелье, подаренное Елизавете II японским правительством. Колье состоит из четырех нитей жемчуга с изогнутой ромбовидной застежкой по центру. В 1982 году принцесса Диана появилась в этом украшении на государственном банкете.

К ожерелью Миддлтон добавила жемчужные серьги-капли с бриллиантовыми вставками, которые в 1947 году королеве и принцу Филиппу подарил правитель Бахрейна.

Напомним, принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. Он скончался в возрасте 99 лет, не дожив до столетнего юбилея всего два месяца. Перед смертью муж Елизаветы II сказал, что не хочет ложиться в больницу, а планирует провести последние минуты дома.