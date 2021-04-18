Гороскоп на 18 апреля: держитесь подальше от многолюдных мест!

Лев

Время перемен в личных отношениях еще не наступило, но вы уже чувствуете приближение нового жизненного этапа и настраиваетесь на соответствующую волну. Не стоит торопить события – ничего из ряда вон выходящего не произойдет, пока вы не будете к этому готовы; поэтому разберитесь со своими чувствами и мыслями, оставьте в прошлом напрасные желания и несбывшиеся иллюзии. Не всем Львам будет легко поладить с родственниками, но каждому представителю знака представится шанс исправить ранее допущенные ошибки в отношениях.

Будьте осторожнее с финансами, старайтесь не тратить крупных сумм на сомнительные развлечения, откажитесь от азартных игр. Решительность хороша в делах, но ваших новых знакомых она может напугать. Не поленитесь прикинуться беспомощной киской – такое перевоплощение будет очень кстати.

Дева

День творческих порывов, интересных идей и неожиданных озарений. Сегодня за вами трудно угнаться, и люди, которым это окажется по силам, заслуживают самого пристального внимания – именно с ними вам будет легко и приятно идти по жизни, преодолевая любые трудности. Старайтесь не проявлять легкомыслия – вас ожидает немало искушений и соблазнов, но с избранного пути не стоит сходить ради исполнения мимолетных желаний.

Многие дела можно доверить другим, чтобы использовать свободное время для отдыха и увлекательных занятий. Ваш неподдельный интерес к жизни не останется незамеченным: высока вероятность интересных знакомств и романтических встреч.

Весы

Будьте осторожны! Кажется, что вам все по силам, но безграничная самоуверенность может стать причиной серьезных проблем. Сегодня вам не следует нарушать существующие традиции, вести себя экстравагантно; попытки привлечь к себе внимание также не принесут ничего хорошего. Отношения с близкими людьми требуют самого пристального внимания – недовольство друг другом накапливается и может достигнуть критического уровня, если вовремя не пойти на уступки.

Безусловным плюсом этого непростого дня является высокий жизненный тонус, благодаря которому вам удается справляться с трудностями и не терять оптимизма. Сохранить хорошее настроение помогут творческие занятия; вспомните о своем хобби, воспользуйтесь возможностью научиться чему-то новому.

Скорпион

Нет причин для серьезного беспокойства, но и забывать о благоразумии не стоит. Сегодня вы поступите мудро, если откажетесь от контактов с сомнительными особами и активных развлечений в обществе новых знакомых. Свободное время лучше провести с родственниками и друзьями, да и уединение может пойти вам на пользу. Избежать мрачных размышлений поможет долгая прогулка по живописным лесным тропинкам или улицам исторической части города.

Не исключены финансовые проблемы, возможны бытовые трудности. Однако близкие люди поддержат вас во всем, что будет весьма кстати. С детьми будьте очень терпеливы: их проблемы могут оказаться неожиданно серьезными.

Стрелец