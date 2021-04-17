Сб, 17.04.2021
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Утром над небом Эстонии можно было наблюдать северное сияние

Рано утром в субботу в небе над северной частью Эстонии можно было наблюдать северное сияние.

Фотограф Elu24 Ремо Тынисмяэ накануне субботы заснял северное сияние над Финским заливом. На закате в небе появились довольно яркие зеленые и голубые световые линии. Северное сияние (Aurora Borealis) — свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Смотрите завораживающие зрелище на видео!


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