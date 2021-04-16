ПОГАДАЕМ ВМЕСТЕ? ⟩ Мэрилин Керро рассказала, как наконец избавилась от связи с бывшим

~ Не время для каких-либо вложений и больших сделок. Если вы ищете работу, то используйте старые связи.
Грязь, зависть. Прогуливаясь по лесу, берегите ноги — никогда не знаешь, кто захочет вас укусить. Даже если место кажется тихим и мирным, подходящим для концентрации собственных мыслей, не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Аркан «Змеи» говорит о людях в вашем окружении. Некоторые из них могут укусить вас так, что вы никогда не оправитесь, а некоторые будут просто за вами наблюдать.
Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:
~ Постарайтесь решать проблемы, связанные со здоровьем, с помощью тех, кто уже долго практикует в медицине. Желательно наблюдаться у врачей-мужчин.
~Женщины обожают говорить. О новой одежде, работе или отношениях. Кто-то использует полученную ранее информацию против вас. Необходимо поговорить с партнёром о проблемах, которые вас беспокоят. Чтобы избежать сплетен и недопонимания в будущем, держите сокровенное при себе.
~Между конкурентами назревают конфликты и зависть. Если вы сейчас в поисках работы, то не стоит искать помощи у друзей-женщин.
Удача и неизменные обстоятельства. У многих людей складываются такие ситуации, которые им не под силу изменить. А кому-то из нас дается шанс изменить всё. Главное - вовремя его заметить. Не стоит ждать, пока кто-то окажет вам услугу, найдите свой шанс и действуйте.
Hовая эра, события, меняющие жизнь. Все прошлые переживания и страхи потеряют свою силу. Устремление к истокам знаний и доверие к собственной интуиции обеспечат вам успех. Всегда можно узнать то-то новое из карты. Ничто не случайно. «Возрождение» — это карта второго шанса и возможности пройти путь, выбранный вами ещё до рождения...
Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:
~ Если вы болели на протяжении какого-то времени или захворали недавно, то эта карта способствует выздоровлению. В объятиях утраченной любви, исцеление наступит быстрее. Карта побуждает вас находить позитивные стороны в любой негативной ситуации.
~Личная жизнь, согласно этой карте, стала гораздо сложнее. На самом деле, вы уже переросли старые отношения, как только ваш партнёр перестал расти вместе с вами. Это значит, что вы должны отпустить "старого себя", чтобы стать свободным. Если вы в поиске своей идеальной половины, то эта карта указывает на некую преграду. Вы не можете изменить окружающих, чтобы они всецело подходили вам. Изменения должны начаться с вас.
~Рабочая сфера готовит новые испытания. Давние партнеры больше не удовлетворяют вас и не способствуют вашим успехам. Если вы хотите попробовать свои силы на более высокой позиции, будьте упрямее, чтобы вас, наконец, услышали. Не важно, насколько безумны ваши идеи или насколько вы не уверены в своем видении ситуации — озвучьте их, и вы сами удивитесь. Уходить с работы сейчас — не самая лучшая мысль. Встретьтесь с трудностями лицом к лицу и выйдите победителем!
Делитесь в комментариях, какая карта вас притянула и согласны ли вы с ее напутствием?