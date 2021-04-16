Пт, 16.04.2021
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ПОГАДАЕМ ВМЕСТЕ? ⟩ Мэрилин Керро рассказала, как наконец избавилась от связи с бывшим

Мэрилин Керро гадает по картам Таро ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Ясновидящая Мэрилин Керро решила, что она должна наконец избавиться от воспоминаний о своем бывшим - Александре Шепсе. Последним шагом на этом пути стали карты Таро.

«Участие Александра в создании этих карт было минимальным. Он изобрел и изготовил одну карту, я же сделала все остальное. Я долго хотела сделать новые карты, но из-за рождения детей пришлось отложить эту задумку на потом», - рассказала Мэрилин журналу Kroonika, пишет портал Uudised.tv3.ee.

Новыми картами Мэрилин сможет пользоваться с мая. Также они будут продаваться для желающих в ее магазине.


Погадаем?
 

А пока, Мэрилин предлагает погадать на своих старых картах Таро по Сети. Что же, давайте попробуем! Следуйте инструкциям ясновидящей: 

Предлагаю Вам расклад, перед вами 6 карт Таро

Выделите для себя несколько минут, в течение которых вас никто не будет отвлекать. Расслабьтесь и мысленно сформулируйте вопрос; держите вопрос в голове и выбирайте карту ту, к которой «тянет», то есть она для вас пульсирует, выделяется на фоне других, светится, затягивает. Любимую цифру лучше не выбирать, так как она может не соответствовать и «сбить» вас. 

Расклад карт Таро от Мэрилин Керро ФОТО: instagram.com/devilmarylinkerro/
Мэрилин гадает на картах...  ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Вы выбрали свою карту? Запомнили номер?

Ведьма Мэрилин Керро предсказывает возможное дальнейшее развитие событий по картам Таро. ФОТО: скриншот из ролика Youtube/Marilyn Kerro

А теперь, давайте посмотрим, какая карта вам попалась!
 

Расклад карт Таро от Мэрилин Керро ФОТО: instagram.com/devilmarylinkerro/

Мэрилин расписала, что означает каждая карта. Вы тоже заметили, что на карте под номером шесть изображены Керро вместе с Шепсом 😅? Пишите комментарии.


Итак, читайте, что вам говорят карты: 

1.🔮 Дух Крови

Влюбленность, любовь и физическая потребность. Признайтесь себе в своих чувствах и в том, то вам действительно необходимо. Если вы сдерживали себя, то пора забыть о страхах и следовать за своими мечтами и мыслями. Вы будете удивлены полученными результатами.

2.🔮 Тройка Энергии

Каждый день разные люди испытывают различные эмоции. Но что, если чьи-то эмоции перерастают в нечто иное? Пришла пора делать выбор. Если у вас нет сил сделать это самостоятельно, кто-то сделает выбор за вас.

3. 🔮Лёд

Бесстрашие, сила, хладнокровие. Некоторые вещи мы считаем сами собой разумеющимися. Всем известно, что солнце всходит қаждое утро, а луна светит каждую ночь. Но наш жизненный путь более непредсказуем. То, что мы имеем сегодня, можем потерять завтра. «Лёд» забирает у нас возможность предсказывать некоторые события.

Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:

~ Многие болезни начинаются с нашего телесного образа и самостоятельно созданного стресса. Негативные мысли не помогут быстрее излечить болезнь. Мы — это отражение наших мыслей.

Любовь:

~ Сейчас время беречь то, хто вы имеете. Если вам показалось, что вы потеряли сексуальный интерес к вашему возлюбленному, то вспомните, когда случилось то самое «волшебство»? Что вы заметили в вашем партнёре в самом начале? Требования не помогут решить проблему. Духовные поиски и примеры прошлого, возможно, помогут восстановить то, что у вас уже однажды было.

Карьера:

~ Не время для каких-либо вложений и больших сделок. Если вы ищете работу, то используйте старые связи.

4. 🔮 Змеи

Грязь, зависть. Прогуливаясь по лесу, берегите ноги — никогда не знаешь, кто захочет вас укусить. Даже если место кажется тихим и мирным, подходящим для концентрации собственных мыслей, не стоит пренебрегать мерами предосторожности. Аркан «Змеи» говорит о людях в вашем окружении. Некоторые из них могут укусить вас так, что вы никогда не оправитесь, а некоторые будут просто за вами наблюдать.

Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:

~ Постарайтесь решать проблемы, связанные со здоровьем, с помощью тех, кто уже долго практикует в медицине. Желательно наблюдаться у врачей-мужчин.

Любовь:

~Женщины обожают говорить. О новой одежде, работе или отношениях. Кто-то использует полученную ранее информацию против вас. Необходимо поговорить с партнёром о проблемах, которые вас беспокоят. Чтобы избежать сплетен и недопонимания в будущем, держите сокровенное при себе.

Карьера:

~Между конкурентами назревают конфликты и зависть. Если вы сейчас в поисках работы, то не стоит искать помощи у друзей-женщин.

5.🔮 Семёрка Крови

Удача и неизменные обстоятельства. У многих людей складываются такие ситуации, которые им не под силу изменить. А кому-то из нас дается шанс изменить всё. Главное - вовремя его заметить. Не стоит ждать, пока кто-то окажет вам услугу, найдите свой шанс и действуйте.

6.🔮 Возрождение

Hовая эра, события, меняющие жизнь. Все прошлые переживания и страхи потеряют свою силу. Устремление к истокам знаний и доверие к собственной интуиции обеспечат вам успех. Всегда можно узнать то-то новое из карты. Ничто не случайно. «Возрождение» — это карта второго шанса и возможности пройти путь, выбранный вами ещё до рождения...

Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:

~ Если вы болели на протяжении какого-то времени или захворали недавно, то эта карта способствует выздоровлению. В объятиях утраченной любви, исцеление наступит быстрее. Карта побуждает вас находить позитивные стороны в любой негативной ситуации.

Любовь:

~Личная жизнь, согласно этой карте, стала гораздо сложнее. На самом деле, вы уже переросли старые отношения, как только ваш партнёр перестал расти вместе с вами. Это значит, что вы должны отпустить "старого себя", чтобы стать свободным. Если вы в поиске своей идеальной половины, то эта карта указывает на некую преграду. Вы не можете изменить окружающих, чтобы они всецело подходили вам. Изменения должны начаться с вас.

Карьера:

~Рабочая сфера готовит новые испытания. Давние партнеры больше не удовлетворяют вас и не способствуют вашим успехам. Если вы хотите попробовать свои силы на более высокой позиции, будьте упрямее, чтобы вас, наконец, услышали. Не важно, насколько безумны ваши идеи или насколько вы не уверены в своем видении ситуации — озвучьте их, и вы сами удивитесь. Уходить с работы сейчас — не самая лучшая мысль. Встретьтесь с трудностями лицом к лицу и выйдите победителем!

Делитесь в комментариях, какая карта вас притянула и согласны ли вы с ее напутствием?

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