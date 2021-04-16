ПОГАДАЕМ ВМЕСТЕ? ⟩ Мэрилин Керро рассказала, как наконец избавилась от связи с бывшим

«Участие Александра в создании этих карт было минимальным. Он изобрел и изготовил одну карту, я же сделала все остальное. Я долго хотела сделать новые карты, но из-за рождения детей пришлось отложить эту задумку на потом», - рассказала Мэрилин журналу Kroonika, пишет портал Uudised.tv3.ee.

Новыми картами Мэрилин сможет пользоваться с мая. Также они будут продаваться для желающих в ее магазине.



Погадаем?



А пока, Мэрилин предлагает погадать на своих старых картах Таро по Сети. Что же, давайте попробуем! Следуйте инструкциям ясновидящей:

Предлагаю Вам расклад, перед вами 6 карт Таро Выделите для себя несколько минут, в течение которых вас никто не будет отвлекать. Расслабьтесь и мысленно сформулируйте вопрос; держите вопрос в голове и выбирайте карту ту, к которой «тянет», то есть она для вас пульсирует, выделяется на фоне других, светится, затягивает. Любимую цифру лучше не выбирать, так как она может не соответствовать и «сбить» вас.

Расклад карт Таро от Мэрилин Керро ФОТО: instagram.com/devilmarylinkerro/

Мэрилин гадает на картах... ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Вы выбрали свою карту? Запомнили номер?

Ведьма Мэрилин Керро предсказывает возможное дальнейшее развитие событий по картам Таро. ФОТО: скриншот из ролика Youtube/Marilyn Kerro

А теперь, давайте посмотрим, какая карта вам попалась!



Расклад карт Таро от Мэрилин Керро ФОТО: instagram.com/devilmarylinkerro/

Мэрилин расписала, что означает каждая карта. Вы тоже заметили, что на карте под номером шесть изображены Керро вместе с Шепсом 😅? Пишите комментарии.



Итак, читайте, что вам говорят карты:

1.🔮 Дух Крови

Влюбленность, любовь и физическая потребность. Признайтесь себе в своих чувствах и в том, то вам действительно необходимо. Если вы сдерживали себя, то пора забыть о страхах и следовать за своими мечтами и мыслями. Вы будете удивлены полученными результатами.

2.🔮 Тройка Энергии

Каждый день разные люди испытывают различные эмоции. Но что, если чьи-то эмоции перерастают в нечто иное? Пришла пора делать выбор. Если у вас нет сил сделать это самостоятельно, кто-то сделает выбор за вас.

3. 🔮Лёд

Бесстрашие, сила, хладнокровие. Некоторые вещи мы считаем сами собой разумеющимися. Всем известно, что солнце всходит қаждое утро, а луна светит каждую ночь. Но наш жизненный путь более непредсказуем. То, что мы имеем сегодня, можем потерять завтра. «Лёд» забирает у нас возможность предсказывать некоторые события.

Если ваш вопрос был связан с темой здоровья:

~ Многие болезни начинаются с нашего телесного образа и самостоятельно созданного стресса. Негативные мысли не помогут быстрее излечить болезнь. Мы — это отражение наших мыслей.

Любовь: