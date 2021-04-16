НОУ-ХАУ ⟩ В России ученые создали водку, которая не вредит и не вызывает похмелья

Исследователи Николай Баранов и Оксана Афанасьева пытались создать лекарство для больных сахарным диабетом второй степени на основе лишайника ягеля, который употребляют в пищу северные олени. Растение обладает свойством выводить токсины из организма.

После этого ученые стали добавлять выделенные из растения олигосахариды в различные жидкости, в том числе в водку. Получившийся напиток сохранил свою крепость, но лишился вредных свойств. Постинтоксикационный эффект уменьшился в 20 раз, токсическое действие алкоголя — в два-три раза, и в шесть раз — уменьшить скорость образования алкогольной зависимости.

Ученые намерены сосредоточиться на изучении свойства ягеля для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете. Что касается производства водки, то это «дело будущего», считают они.

«Для этого надо соответственным образом подготовиться, чтобы это можно было воплощать в реальную жизнь», — резюмировали российские исследователи.



