Стало известно, под какими знаками Зодиака чаще всего рождаются миллиардеры. Для того чтобы это выяснить, издание Forbes проанализировало даты рождения самых богатых людей мира.

Девы

12 процентов от общего числа очень состоятельных людей родились именно под этим знаком. Шансы Дев разбогатеть выше, чем у других представителей астрологического круга. Девы трудолюбивые, коммуникабельные и харизматичные. Эти качества помогают им заводить множество полезных знакомств.

Водолеи

8 процентов от общего количества богачей составляют Водолеи. Они настолько свободолюбивы, что часто пренебрегают семьей ради карьеры. Работе они отдают очень много времени. Именно поэтому добиваются больших успехов на трудовом поприще.

Овны

Как и в случае с Водолеями, среди миллиардеров — 8 процентов родились под знаком Овна. Эти представители зодиакальной дюжины трудолюбивые, целеустремленные и упрямые. Они готовы использовать любые методы для достижения своих целей.

Рыбы

Рыбы совершенно спокойно переносят любые удары судьбы. Именно поэтому они отлично приспосабливаются под ситуацию и налаживают деловые связи. К тому же представители этого знака Зодиака очень харизматичны и хитры. Деньги часто достаются им легко.

Козероги

Козероги — холодные и расчетливые. Они быстро шагают по карьерной лестнице. У Козерогов всегда есть план действий, которого они успешно придерживаются. Также зарабатывать большие деньги им помогает невероятная дисциплинированность и любовь к трудностям.



