РАССЛАБИЛИСЬ? ⟩ Кризис, природные катаклизмы и «настоящая пандемия»: Павел Глоба дал прогноз на 2022 год
Известный российский астролог рассказал о страшном будущем, пишет mk.ru.
Известный российский астролог рассказал о страшном будущем, пишет mk.ru.
Глоба уточнил, что точных предсказаний сделать пока невозможно, но все же раскрыл, к чему нужно готовиться. По словам астролога, в 2022 году основной проблемой во всем мире станет экономический кризис. От финансовых проблем будут страдать все население Земли, поэтому власти многих стран примут решение о перестройке экономики. Кроме того, большие изменения произойдут и в политике.
В то же время, по словам эксперта, люди станут сознательнее, ответственнее, будут больше работать над собой. Многие люди займутся духовным развитием и наладят контакт со своим внутренним миром.