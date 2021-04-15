РАССЛАБИЛИСЬ? ⟩ Кризис, природные катаклизмы и «настоящая пандемия»: Павел Глоба дал прогноз на 2022 год

Глоба уточнил, что точных предсказаний сделать пока невозможно, но все же раскрыл, к чему нужно готовиться. По словам астролога, в 2022 году основной проблемой во всем мире станет экономический кризис. От финансовых проблем будут страдать все население Земли, поэтому власти многих стран примут решение о перестройке экономики. Кроме того, большие изменения произойдут и в политике.