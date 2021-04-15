Чт, 15.04.2021
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РАССЛАБИЛИСЬ? ⟩ Кризис, природные катаклизмы и «настоящая пандемия»: Павел Глоба дал прогноз на 2022 год

Возможно, такой апокалипсис ждет нас в 2022 году. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Известный российский астролог рассказал о страшном будущем, пишет mk.ru.

Глоба уточнил, что точных предсказаний сделать пока невозможно, но все же раскрыл, к чему нужно готовиться. По словам астролога, в 2022 году основной проблемой во всем мире станет экономический кризис. От финансовых проблем будут страдать все население Земли, поэтому власти многих стран примут решение о перестройке экономики. Кроме того, большие изменения произойдут и в политике.

Из-за продолжающегося изменения климата будут происходить серьезные природные катастрофы. Вдобавок ко всему, человечество узнает, что такое «настоящая пандемия». По мнению Глобы, в настоящий момент «все происходит в тестовом режиме».

В то же время, по словам эксперта, люди станут сознательнее, ответственнее, будут больше работать над собой. Многие люди займутся духовным развитием и наладят контакт со своим внутренним миром.


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