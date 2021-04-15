ВИДЕО ⟩ К чему это: Алла Пугачева плюнула в праздничный торт на дне рождения

Записью поздравления Галкин лично поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

«Алла, с днем рождения, любимая!» — написали он.

Близнецы очень ждали звездную мать, стоя с охапками цветов в руках. Когда Примадонна вошла и увидела заготовленный торт со свечами и мужа с детьми, она с трудом сдержала слезы.

«Мои радости большие!» — воскликнула Пугачева.

Гарри и Лиза по очереди поздравили маму. Гарри прочел стихотворение и вручил подарок — рисунок. Затем — очень эмоционально стихи прочитала Лиза, тоже заготовившая для матери самодельную открытку.

«Глаз от тебя не могу оторвать, счастья большого хочу пожелать!» — заявила под конец поздравления девочка.

Алла Борисовна также привела близнецов в восторг, когда задула свечи на торте, плюнув на него для надежности.

«Загадала желание, чтобы вы долго жили и счастливо! — призналась Пугачева детям. - А главное желание — чтобы воцарился мир на земле!»

После поздравлений все переместились на кухню, где их семейная домработница Оксана уже напекла к завтраку пирожков. Пугачева призналась, что это пирожки «из детства», и она себе позволяет их только на свой день рождения.