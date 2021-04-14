Разврат в Лондоне XIX века продолжается! Сериал Бриджертоны продлили на два новых сезона

О продлении стало известно из заявления в Twitter-аккаунте проекта.

Сериал "Бриджертоны" появился в декабре прошлого года и вошел в пятерку самых популярных премьер, обогнав "Ведьмака" по просмотрам.

Сериал от сценаристки Шонды Раймс ("Анатомия страсти" и "Как избежать наказания за убийство") основан на романах американской писательницы Джулии Куинн. Ее манера письма во многом похожа на стиль знаменитой Джейн Остин, книги которой считаются шедеврами. Только вот привычной романтизации леди и джентльменов прошлых столетий в этом сериале вы не увидите. Он пронизан темами борьбы за права женщин и расовых меньшинств. Даже ЛГБТ-тематика органично вплетается в сюжет, несмотря на то что события происходят в Англии XIX века.

Сюжет

Действие сюжета "Бриджертонов" разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства Дафна уже повзрослела, и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, пребывая в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, девушка встречает герцога Гастингса. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.