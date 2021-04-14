Ксения Собчак в бикини провела корпоратив на Мальдивах
Телеведущая прилетела на острова, чтобы стать тамадой на празднике состоятельного заказчика, пишет Kp.ru.
Телеведущая прилетела на острова, чтобы стать тамадой на празднике состоятельного заказчика, пишет Kp.ru.
Ксения Собчак не скрывает, что львиную долю ее доходов составляют гонорары от корпоративов. Телеведущая охотно соглашается вести праздники для состоятельных людей – будь то свадьбы или юбилеи. Пару недель назад Ксения отработала на мероприятии в Дубаи, похваставшись снимками богатого застолья в Instagram. А на этой неделе и вовсе улетела в командировку мечты – на Мальдивы.
«Мое лицо, когда я осознала, что командировка всего три дня, но на Мальдивах», - подписала Собчак снимок, на котором она позирует с изумленно распахнутыми глазами.
Когда весь мир из-за пандемии коронавируса закрыт на карантин (накануне Россия прервала авиасообщение с Турцией и Танзанией), богатые и знаменитые устремились на Мальдивы. Лететь туда долго и дорого, останавливаться в местных пятизвездочных отелях – и того дороже, но толстосумов это не останавливает. Личность состоятельного заказчика, решившего устроить праздник на одном из островов в Индийском океане, Собчак не разглашает. Но очевидно, что его размах поразил даже многое повидавшую Ксению.
«Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит "лететь долго на два дня", могу ответить только: "вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать"», - пошутила телеведущая, поделившись в Instagram своим снимком на палубе яхты. Фото запечатлело Собчак в белоснежном платье на фоне тропического пляжа и красивого заката.
Пост Ксении ожидаемо вызывал шквал откликов ее подписчиков. «Норильск сейчас удивился. ачОтаковато. Нормальные свадьбы в Норильске», «Даже как-то обидно за Норильск сейчас стало», «Корпоративы - ее хлеб! Она же работает и зарабатывает на богатых, чтобы достойно жить», «На Мальдивы нищеброды и неудачники вряд ли попадут. Смысл в этом», «Не будет господь хранить этих людей. Потому что, как бы банально это не звучало, честным путем невозможно заработать деньги на такие свадьбы», - пишут подписчики в комментариях.
Судя по всему, большую часть своей командировки Ксения провела в бикини. Телеведущая похвасталась накачанным прессом, снявшись в зеленом микро-купальнике. 39-летняя Собчак сделала селфи с открытым ртом и с алой помадой на губах.
«За что я люблю Instagram: Слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц», - поделилась Ксения.
Пока Собчак зарабатывала на Мальдивах, ее муж Константин Богомолов оставался дома в Москве. Режиссер один, без жены посетил траурное мероприятие – похороны артиста Эмиля Верника.
Телеведущую не раз критиковали за то, что она кичится своим богатством. В ответ на упреки Ксения обычно отвечает, что она хорошо зарабатывает и может себе позволить траты, которые и не снились среднестатистическому россиянину.
«Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль», - как-то ответила телеведущая на колкости в Instagram.
Напомним, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Instagram подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (от 5520 до 11040 евро).