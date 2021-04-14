Отдых в Эстонии в 1972 году: уже тогда было понятно, что дружба народов в СССР - это миф

Дружба народов активно пропагандировалась по телевидению, в кино. С самого детства ребят приучали к мысли о том, что они живут в большой советской семье, а на форзаце Букваря была картинка, изображающая представителей каждого народа СССР.

Что плохого в дружбе народов? Абсолютно ничего! Но вот только была ли она на самом деле?

В 1972 году моему отцу, которому на тот момент было 15 лет, дали путевку в Эстонию, в санаторий города Пярну.

И вот там-то он и понял, что дружба народов СССР во многом является мифом. Во всяком случае, дружба русского и эстонского народов. Уже тогда, в 1972 году, местные жители делали вид, что не знают русского языка. В автобусе какой-то мужчина начал кричать о «понаехавших оккупантах». Понятно, кого он имел в виду.

Отец, который никогда не сталкивался с таким, был поражен. До этого он жил абсолютно в другом мире - мире той самой картинки из Букваря. Но реальность оказалась совсем иной.

Что обращает на себя внимание в этой истории. Во-первых, мой отец, 15-летний парнишка из провинции получил бесплатную путевку в отличный санаторий. Эстонцы даже в 1972 году абсолютно не боялись прилюдно делать самые отвратительные заявления.

Дружба народов в СССР - это, скорее, мечта, прекрасная фантазия, которая не была, да и не могла быть реализована. На практике же лояльность республик покупалась дотациями, квотами на образование, бесплатным газом, нефтью, массовым строительством школ, детсадов и метро (не про Эстонию). В то время как, прошу заметить, в центральной России люди еще жили в домах с соломенными крышами (не преувеличиваю).

Дружба народов была, скорее, односторонней. «Вот мы вас задобрим, а вы не будете сильно выступать против жизни с нами в одной стране». Разумеется, в таком формате СССР не мог не развалиться: как только благосостояние «народа-донора» покачнулось, друзья похватали чемоданы и устремились к выходу.



